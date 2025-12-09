Fritz, Ruud, Fonseca oder Musetti beim MGM Slam in Las Vegas

HQ

Taylor Fritz, Tommy Paul, Casper Ruud, Nick Kyrgios, Joao Fonseca, Gael Monfils, Lorenzo Musetti und Alexander Bublik werden die Spieler beim MGM Slam in Las Vegas sein, einem Ausstellungsturnier am 1. März 2026, dessen Spiele nur 10 Punkte dauern. Die meisten Fans werden wahrscheinlich den Amerikaner Fritz anfeuern, den höchstplatzierten Spieler des Turniers und Sechster der Welt, oder seinen Landsmann Tommy Paul, der weltweit auf Platz 20 steht.

Es handelt sich um dasselbe Ausstellungsturnier, das im letzten Jahr bereits Aryna Sabalenka und Naomi Osaka gezeigt hat, und eine Million Dollar wird unter den Gewinnern verteilt. Eine große Summe für nur einen Tag Tennis, bei dem einige der besten männlichen Spieler auftreten... im Kontext von Rechtsstreitigkeiten gegen ATP, WTA und ITF über den qualvollen Kalender.

Anfang nächsten Jahres werden die Weltranglisten-Nummer 1 und 2 Jannik Sinner und Carlos Alcaraz ihre Rivalität mit einem Freundschaftsspiel in Südkorea am 10. Januar, zehn Tage vor Beginn der Australian Open, neu entfachen.