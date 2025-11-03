Jannik Sinner und Carlos Alcaraz bestreiten vor den Australian Open ein Schauspiel in Südkorea

HQ

In den kommenden Tagen findet das letzte Duell zwischen der aktuellen Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, und Carlos Alcaraz statt, um das Jahr als Nummer 1 der Welt zu beenden, auch wenn sie vielleicht nicht gegeneinander spielen werden. Und 2026 beginnt mit einem Duell zwischen den beiden, noch vor einem möglichen Finale bei den Australian Open, denn in Südkorea wurde ein Freundschaftsspiel angekündigt.

Es wird am 10. Januar beim Hyundai Card Super Match in Incheon stattfinden, zehn Tage vor dem Hauptfeld der Australian Open in Melbourne. Wenn sie nächste Woche nicht bei den ATP Finals antreten, wäre es ihr erstes inoffizielles Match seit dem Six Kings Slam in Riad im Oktober, einem weiteren Exhibition-Turnier, bei dem Sinner Alcaraz besiegte.

In offiziellen Matches führt Alcaraz jedoch mit 10:5 gegen den Italiener, ihr letztes Spiel ist das Finale der US Open im August 2025. Drei der vier Grand-Slam-Finals in dieser Saison fanden zwischen Sinner und Alcaraz statt, meilenweit vor der Konkurrenz als Nummer 1 oder 2 der Welt (was bedeutet, dass sie nur im Finale aufeinandertreffen können).