Australian Open und Tennis Player's Association stehen kurz vor einer Einigung in der Klage

Die Professional Tennis Players' Association (PTPA), der Verband für Elite-Tennisspieler, verurteilte Anfang dieses Jahres die beiden großen (und einzigen) Tennistouren für Männer (ATP) und Frauen (WTA) wegen ihrer "monopolistischen Kontrolle" des Sports und erklärte, sie würden als "Kartell" mit wettbewerbswidrigen Praktiken arbeiten, die "systematisch die Spieler missbrauchen, zum Schweigen bringen und ausbeuten, um persönliche Gewinne zu erzielen".

Der 2019 von Novak Djokovic mitbegründete Verband reichte später die Klage gegen die vier "Majors" ein: die Organisationsorganisationen hinter Australian Open (Australian Tennis), Wimbledon (All England Club), US Open (US Tennis Association) und Roland Garros (französischer Tennisverband). PTPA fügte außerdem die International Tennis Federation (ITF) und die International Tennis Integrity Agency (ITIA) in ihre Klagen hinzu, wurden jedoch später entfernt.

Es scheint jedoch, dass die PTPA und TA (Tennis Australia) eine Vereinbarung treffen, die die PTPA in ihren Fällen gegen die anderen Grand Slams stärken könnte, die zu Gerichtsverfahren führen könnten. Laut einem Schreiben beim United States Southern District Court in New York führen PTPA und TA "substanzielle und produktive bilaterale Einigungsgespräche" und könnten eine Einigung erzielen.

Der Rest des Grand Slam bleibt als Beklagte, obwohl das Hauptziel der PTPA, wie ihr Geschäftsführer Ahmad Nassar im März (über BBC Sport) sagte, darin besteht, nicht vor Gericht zu gehen und eine Einigung zu erzielen, was die Wettbewerbe und Verbände zu Zugeständnissen zwingt, höchstwahrscheinlich bessere Geldpreise für die Spieler zu machen.

Da die Australian Open schnell näher rücken (zwischen dem 12. Januar und dem 1. Februar 2026), bleibt abzuwarten, ob sie mit der Spielervereinigung eine Einigung erzielen können, um rechtzeitig für den Wettbewerb im nächsten Jahr Preisgelder zu sammeln.