Franco Colapinto stürzt auf dem Hungaroring während der Tests von Pirelli für die Reifen für 2026

HQ

Der Alpine F1-Pilot Franco Colapinto stürzte auf dem Hungagoring, während der Tests, die der Reifenhersteller Pirelli zur Vorbereitung auf die Einheiten für 2026 abhält. Der Argentinier blieb bei einem Sturz in Kurve 11 unverletzt, einer der schnellsten auf der Strecke, erschwert aber Colapintos Aufenthalt bei Alpine weiter, da seine Leistungen unter denen seines Teamkollegen Pierre Gasly liegen und er in dieser Saison immer noch keinen Grand Prix in den Top 12 beenden kann.

Colapinto begann die Saison als Ersatzfahrer für Alpine, wurde aber im Mai als Ersatz für Jack Doohan befördert. Colapinto war der bevorzugte Fahrer des neuen Teamchefs Flavio Briatore, der Oliver Oakes ersetzte, und der Wechsel auf dem Fahrersitz erfolgte unmittelbar danach.

Seit seiner Beförderung übertraf Gasly ihn jedoch in sechs von acht Fällen, und Colapinto kam drei Mal nicht ins Ziel und stürzte zweimal im Qualifying, wie Motorsport berichtete. Colapinto bleibt der einzige Fahrer mit null Punkten, neben Doohan, den er ablöste (der zweitschlechteste ist Oliver Bearman mit 8 Punkten). Mit dem Wissen, dass sein Vertrag als Hauptfahrer bei jedem Rennen überprüft wird, könnte er jederzeit von Alpine fallen gelassen werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Alpine und FIA verurteilen Online- und rassistische Beleidigungen gegen Yuki Tsunoda nach Vorfall mit Colapinto