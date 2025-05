Franco Colapinto profitiert von turbulenter Nacht in Alpine nach Rücktritt des Teamchefs

HQ

Es war eine turbulente Nacht bei Alpine, dem englisch-französischen Formel-1-Team (ehemals Renault), das am Dienstagabend den überraschenden Rücktritt von Oliver Oakes als Teamchef bekannt gab. Flavio Briatore, Executive Advisor, wird die Aufgaben von Oakes übernehmen, und seine erste Entscheidung heute Morgen war es, Franco Colapinto zum Hauptfahrer zu befördern und Jack Doohan zu ersetzen.

"Das BWT Alpine Formel 1 Team gibt daher bekannt, dass Franco Colapinto mit Pierre Gasly aus dem Großen Preis der Emilia-Romagna gepaart wird, bevor vor dem Großen Preis von Großbritannien im Juli eine neue Bewertung stattfindet. Jack Doohan bleibt ein integraler Bestandteil des Teams und wird für diesen Zeitraum der Ersatzfahrer der ersten Wahl sein", teilte das Team mit.

Alpine probiert ein rotierendes System aus, um ein besseres Jahr 2026 zu erreichen

Colapinto, der im vergangenen Jahr aufgrund der Ankunft von Carlos Sainz von Williams verdrängt wurde, wird für die nächsten fünf Grand Prix, beginnend mit Imola am 16. und 18. Mai, gefolgt von Monaco, Barcelona, Kanada und Österreich, den Hauptsitz der Alpine A525 mit der Nummer 43 einnehmen. Es ist ein rotierendes System, um die Leistung von Colapinto zu bewerten, nachdem Doohan bisher zu kämpfen hatte, einschließlich des Ausfalls in Runde 1 am vergangenen Wochenende in Miami.

Colapinto wurde als Ersatzfahrer eingestellt, aber angesichts der schlechten Ergebnisse von Doohan und Colapintos vielversprechender Leistung bei seinem Debüt als Ersatzfahrer im vergangenen Jahr führte dies zu dieser ungewöhnlichen Entscheidung. "Da das Feld in diesem Jahr so eng beieinander liegt und das Team über ein konkurrenzfähiges Auto verfügt, das das Team in den letzten 12 Monaten drastisch verbessert hat, sind wir in einer Position, in der wir die Notwendigkeit sehen, unsere Aufstellung zu rotieren", sagte Briatore und erklärte, dass ihr Ziel darin besteht, sich auf die Saison 2026 vorzubereiten und "eine vollständige und faire Bewertung der Fahrer in dieser Saison" zu erreichen.

"Wir unterstützen Jack weiterhin im Team, da er in seiner Rolle als Rennfahrer in dieser Saison bisher sehr professionell agiert hat", fügte Briatore hinzu.