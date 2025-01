Florentino Pérez ohne Gegenkandidaten bis 2029 als Präsident von Real Madrid wiedergewählt

HQ

Florentino Pérez wird für weitere vier Jahre Präsident von Real Madrid bleiben. Der 77-jährige Geschäftsmann wurde bis 2029 zum Präsidenten gewählt, da er bei Ablauf der Frist für die Einreichung neuer Kandidaturen keine weiteren Kandidaten mehr hatte.

Pérez hatte am 7. Januar die Ausrufung von Neuwahlen beantragt und seine Kandidatur vorgestellt. Niemand sonst hat das getan, wie es seit 2009 immer der Fall war: Er hat derzeit keinen Widerstand unter den Mitgliedern des Vereins, zumindest nicht stark genug, um sich gegen ihn zu stellen.

Pérez wurde im Jahr 2000 zum ersten Mal Präsident von Real Madrid und begann damit seine "galaktische" Ära, in der er jedes Jahr hochkarätige Verpflichtungen tätigte (Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham...). Trotzdem veranlassten die schlechten sportlichen Ergebnisse der Mannschaft Pérez 2006 zum Rücktritt. Er kandidierte 2009 bei den Wahlen und wurde ohne andere Kandidaten zum Präsidenten gewählt.

Florentino Pérez machte Real Madrid zum Fußballgiganten

Was folgte, war eine der erfolgreichsten Zeiten für die Football- und Basketballmannschaften. Unter Pérez' Präsidentschaft hat der Verein 65 Titel gewonnen, darunter drei Europapokale im Basketball und sieben Europapokale im Fußball. In den letzten Jahrzehnten hat sich Real Madrid auch zum größten Fußballkonzern der Welt entwickelt (zumindest laut Forbes).

Neben Real Madrid investiert Pérez, der zu den reichsten Menschen Spaniens gehört, in die umstrittene Super League (jetzt umbenannt in Unify League), in der Hoffnung, mit der UEFA Champions League konkurrieren zu können. Es ist ein Projekt, das von anderen Vereinen nur sehr wenig Unterstützung erhalten hat, außer vom FC Barcelona.