Wie viele Fußballmannschaften gehören zu den Top 50 der wertvollsten Mannschaften der Welt?

Forbes hat letzte Woche die jährliche Liste der wertvollsten Sportmannschaften der Welt des Jahres 2024 veröffentlicht. Dies wird ausschließlich an wirtschaftlichen Begriffen gemessen: nicht an den Zuschauern, nicht an den Ergebnissen, sondern daran, wie viel Geld sie verdienen. Und wie üblich kommen die meisten von ihnen aus den USA.

Konkret kommen 29 der Top 50 Teams aus der NFL und 12 aus der NBA, der Konkurrenz, die ihren Wert am meisten gesteigert hat. Die Dallas Cowboys sind mit 10,1 Milliarden Dollar zum neunten Mal in Folge am wertvollsten. Die Golden State Warriors liegen mit 8,8 Milliarden Dollar an zweiter Stelle.

Der europäische Fußball ist zwar eine der meistverfolgten Sportarten der Welt, aber nur sieben Mannschaften schaffen es in die Top 50. Real Madrid ist das erste Team auf Platz 12 mit 6,6 Milliarden Dollar, gleichauf mit den Philadelphia Eagles.

Die restlichen Fußballmannschaften sind Manchester United (14.), FC Barcelona (20.), Liverpool (27.), Manchester City (33.), Bayern München (34.) und Paris Saint-Germain (47.).

Wenn Sie nach anderen Sportarten suchen, ist die einzige andere Sportart, die erscheint, Baseball mit drei MLB-Teams. Es gibt keine Formel 1: Die einzigen Teams, die im letzten Jahr dabei waren, Ferrari und Mercedes, sind aus den Top 50 gefallen.

Dies zeigt, dass, obwohl es sich um Sportarten handelt, die nur in einem Land zu sehen sind, die Kommerzialisierung des amerikanischen Sports und vor allem die Medienverträge die in Europa geleistete Arbeit bei weitem übertrifft. Finanzanalysten untersuchen jedes Jahr , wie die Gewinne von Teams und Marken maximiert werden können, die theoretisch wertvoller sein sollten, da sie eine weltweite Anziehungskraft haben. Hoffentlich wird die Lösung, die sie finden, dem Fan-Erlebnis beim Anschauen nicht schaden...