Florentino Pérez beklagt, dass "die Institutionen Real Madrid im Kampf gegen Negreira in Ruhe gelassen haben"

HQ

Der Präsident von Real Madrid, Florentino Pérez, sprach in seiner traditionellen Weihnachtsrede bei einer Veranstaltung mit den Medien über die Schiedsrichter und beklagte, dass sie weiterhin die einzige Institution seien, die "Gerechtigkeit" im Fall Negreira einsetzt, wobei festgestellt wurde, dass der FC Barcelona geheime Zahlungen an den ehemaligen Vizepräsidenten des Technischen Schiedsrichterkomitees (CTA) in Spanien geleistet habe. für 7,3 Millionen Euro zwischen 2001 und 2018.

Der Fall befindet sich derzeit vor Gericht, wobei der Verein als Beklagter fungiert, und letzte Woche sagte die derzeitige Präsidentin des Vereins, Joan Laporta, aus und behauptete, dass diese Zahlungen für Berichte über Schiedsrichter und Spieler geleistet wurden, was aus sportlicher Sicht "nützlich" sei. Zwei ehemalige Trainer, Luis Enrique und Ernesto Valverde, sagten letzte Woche ebenfalls aus, und beide sagten, sie wissten nichts von diesen Berichten. "Wer kann glauben, dass diese Zahlungen für Berichte geleistet wurden, von denen die Trainer nicht einmal wussten, dass sie existieren?", sagte Pérez und fügte hinzu: "Der 'Negreira-Fall' ist der schwerwiegendste Fall im Fußball heute".

Florentino Pérez sagte: "Weihnachten ist auch eine Zeit der Reflexion, und Real Madrids größte Sorge ist die Schiedsrichtersituation", und dass "es völlig unbegreiflich ist, dass die Institutionen Real Madrid in diesem Kampf in Ruhe gelassen haben. Wie kann der Präsident der Schiedsrichter uns bitten, das zu vergessen? Wie können wir den größten Skandal in der Geschichte des Fußballs vergessen? Wie können sich der RFEF (Königlicher Spanischer Fußballverband) und LaLiga so verhalten? Sie haben die Pflicht, die Integrität zu gewährleisten."

Pérez kommentierte auch das gestrige Spiel gegen Alavés, das Real Madrid mit 2:1 gewann, hatte aber einen kontroversen Moment, als der VAR den Schiedsrichter nicht bat, einen möglichen Elfmeter gegen Vinícius zu überprüfen: "Gestern wurden wir von einem Schiedsrichter gepfiffen, der am Vorabend des Copa-del-Rey-Finales mit Maßnahmen gegen unseren Klub drohte. Und es scheint, dass die Fouls von Vinicius und Rodrygo keine Straftritte waren. Das ist der jüngste in einer langen Reihe von Vorfällen in dieser Saison."

"Es ist möglich, dass einige Vereine infolge des 'Negreira-Falls' abgestiegen sind. Unser Fußball wurde beschädigt, und Gerechtigkeit muss geschehen", schloss Pérez in seiner Weihnachtsrede.