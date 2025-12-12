Joan Laporta bestreitet, dass Barça im Fall Negreira von den Schiedsrichtern bevorzugt behandelt wurde

HQ

FC Barcelonas Präsident Joan Laporta wurde als Zeuge im Prozess im Fall Negreira geladen, bei der Zahlung von rund 7,3 Millionen Euro, die der Verein an José María Enríquez Negreira, ehemaligen Vizepräsidenten des Technischen Schiedsrichterkomitees (CTA) des spanischen Fußballverbands, sowie dessen Sohn Javier geleistet hat. Die Zahlungen wurden zwischen 2001 und 2018 geleistet, und der Verein steht unter Verdacht, infolge dieser Zahlungen von den Schiedsrichtern bevorzugt behandelt zu werden.

In der Anhörung bestritt Laporta, dass der Verein von den Schiedsrichtern bevorzugt behandelt worden sei, und erklärte, dass diese Zahlungen an Negreira von der vorherigen Verwaltung des Vereins "geerbt" wurden. Laporta und der Verein haben betont, dass diese Zahlungen im Austausch für technische Berichte über Schiedsrichter und Spielerscouting erfolgten, die "nützlich" seien und "für den Verein von Interesse sein könnten", und wiesen jegliche Bestechungsvorwürfe zurück.

Es ist dieselbe Erklärung wie die ehemaligen Barça-Präsidenten Sandro Rosell und Josep Maria Bartomeu, die in ihren Zeugenaussagen als Angeklagte im September sagten, die Zahlungen seien für Berichte über Spieler getätigt, die "aus sportlicher Sicht nützlich" seien.

Laporta fügte heute hinzu, dass alle Dokumente über die Zahlungen an die Familie Negreira geteilt wurden, aber diese Art von Dokumenten alle fünf oder sechs Jahre vernichtet wird. Er behauptete, dass sie "überhaupt nicht" vom Verein bevorzugt behandelt wurden und ihr Team für den Rest der Welt "vorbildlich" sei.

Joan Laporta wurde freigesprochen, weil das Verbrechen bereits abgelaufen war

Laporta wurde zunächst vom Richter angeklagt, aber freigesprochen, da die Zahlungen, die der Verein während seiner ersten Zeit zwischen 2003 und 2010 geleistet hatte, die Verjährungsfrist abgelaufen waren. Laporta wurde 2021 erneut zum Präsidenten des FC Barcelona gewählt und die Zahlungen erfolgten zwischen 2001 und 2018.

Der Richter wird den FC Barcelona am 27. Januar als Beklagten aufrufen. Der Club wird von der Vizepräsidentin Elena Fort vertreten. Die ehemalige Präsidentin von Barcelona, Joan Gaspart (zwischen 2000 und 2003), wird ebenfalls vorgeladen, jedoch nur als Zeuge aus demselben Grund wie Laporta: Das Verbrechen war abgelaufen.