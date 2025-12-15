Xabi Alonso beschwert sich über den Schiedsrichter bei möglichem Elfmeter gegen Vinícius

HQ

Xabi Alonso rettete seine Rolle als Real-Madrid-Trainer bei einem 1:2-Sieg gegen Alavés in der LaLiga, mit Toren von Kylian Mbappé und Rodrygo, der am Mittwoch sein erstes Liga-Tor seit Januar 2025 erzielte, nachdem er am Mittwoch eine Torflaute gegen Manchester City beendet hatte. Das Spiel war jedoch umstritten, da der Schiedsrichter keinen Elfmeter gegen Vinícius zusprach: Die meisten Kritiker richteten sich gegen VAR, der den Schiedsrichter nicht bat, den möglichen Elfmeter zu überprüfen.

Auf die Pressekonferenz nach dem Spiel sagte Alonso, dass es für ihn wie ein klarer Elfmeter wirkte. "Vini geht sehr schnell, es gibt Kontakt... und ich bin sehr überrascht, dass es nicht einmal in den VAR gegangen ist. Das überrascht uns aber nicht. Wir müssen weitermachen."

Laut As entschied der Verein, dass keine Spieler in die Mix-Zone gehen würden, um Kontroversen zu vermeiden: Der VAR-Schiedsrichter des Spiels, Pablo González Fuertes, sagte vor Monaten vor dem Finale des spanischen Pokals, dass die Schiedsrichter "Maßnahmen ergreifen" würden, um die Drohungen gegen die Schiedsrichter zu ergreifen.

Um die Spieler vor kontroversen Kommentaren zu schützen, war es das offizielle Real Madrid TV, das den Schiedsrichter kritisierte: "Es war so offensichtlich, so offensichtlich, so kleinlich, so schamlos... Sie schaden Real Madrid offensichtlich; Die Bilder sind da, sie lassen keinen Zweifel zu. González Fuertes sollte nie wieder als Schiedsrichter fungieren; er sollte gesperrt werden, er hätte seit dem Finale der Copa del Rey gesperrt sein sollen. Was er getan hat, ist unaussprechlich."

Bevorstehende Spiele von Real Madrid, der letzte Test für Xabi Alonso?

Nach einer Reihe von Niederlagen und Unentschieden war der Verein Berichten zufolge bereit, ihn zu entlassen, und nur eine solide Serie von Siegen wird ihn retten. Der Verein hat vor Ende des Jahres noch zwei weitere Spiele: gegen Talavera in der Copa del Rey am Mittwoch und am Samstag gegen Sevilla in der LaLiga. Der Verein kehrt am 4. Januar gegen Betis zurück, gefolgt von einer harten Prüfung: ein weiteres Derby gegen Atlético Madrid im spanischen Supercup am 8. Januar... Vier Monate nachdem sie mit 2:5 gegen ihre Erzrivalen verloren hatten.