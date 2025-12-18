Finalissima zwischen Spanien und Argentinien bestätigt für den 27. März 2026

HQ

Spanien und Argentinien treffen drei Monate vor der Weltmeisterschaft beim Finalissima 2026 aufeinander, einem Duell zwischen den letzten Weltmeistern von 2022 und den Gewinnern der Copa América 2024, mit den jüngsten UEFA-Europameistern von 2024 sowie der derzeit bestplatzierten FIFA-Nation.

Pläne für eine Finalissima, die weiterhin ein Format mit den jüngsten Siegern aus Südamerika und Europa antritt, wurden bereits vor Monaten angekündigt, aber bisher nicht bestätigt, da Gerüchte kursierten, dass der Plan scheitern könnte. Glücklicherweise haben UEFA und CONMEBOL zusammen mit der katarischen Regierung eine Einigung erzielt.

Wann ist die Finalissima zwischen Spanien und Argentinien



Das Finalissima findet am 27. März 2026 um 19:00 Uhr MEZ, 18:00 GMT (15:00 Uhr argentinischer Zeit) im Lusail-Stadion in Doha statt.



Das Spiel findet während der Länderspielpause statt, der letzten vor der Weltmeisterschaft, in der die WM-Play-offs um die letzten sechs verbleibenden Plätze stattfinden.

Man sollte sich daran erinnern, dass Spanien laut Statistiken derzeit Favorit auf den Weltmeistertitel ist, während Argentinien auf dem vierten Platz hinter Frankreich und England liegt. Aufgrund der Tabelle würden Spanien und Argentinien erst zu einem möglichen WM-Finale aufeinandertreffen, daher sind die Chancen gering... aber dank dieses Finalissima haben die Fans die Chance, das lang erwartete Duell Lamine Yamal gegen Leo Messi zu sehen.

Dies wird das 15. Mal sein, dass Spanien und Argentinien aufeinandertreffen: Jede Nation gewann sechsmal und es gab zwei Unentschieden. Das letzte Mal, dass sie aufeinandertrafen, war ein Freundschaftsspiel 2018, als Spanien in Madrid mit 6:1 gewann.

Dies wird das vierte Finalissima sein: Frankreich besiegte Uruguay 1985, Argentinien besiegte Dänemark 1993 und neuerdings besiegte Argentinien Italien 2022. Wer glaubst du, wird die Finalissima 2026 gewinnen?