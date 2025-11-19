Spanien und Argentinien werden im März 2026 ein Finalissima bestreiten und könnten weitere Spiele bestreiten

HQ

Die Finalissima, der ehemalige Wettbewerb, in dem die jüngsten Sieger der UEFA Euro und die Gewinner der Copa América gegeneinander antraten, wird auch im nächsten Jahr als "Vorspeise" für die Weltmeisterschaft 2026 erneut ausgetragen. Es wird das vierte Mal sein: Frankreich besiegte Uruguay 1985, Argentinien besiegte Dänemark 1993 und neuerdings besiegte Argentinien Italien 2022.

Die Ausgabe 2026 zwischen Spanien und Argentinien findet am 27. März 2026 im Lusail-Stadion in Katar während der internationalen Pause statt, in der die letzten WM-Playoffs stattfinden. Doch es wird noch mehr geben: Laut As sprechen derzeit beide Verbände (das spanische RFEF und die argentinische AFA) sowie beide Konföderationen (UEFA und CONMEBOL) darüber, während der Länderspielpause ein weiteres Spiel hinzuzufügen.

Der derzeitige Plan würde auch Saudi-Arabien einbeziehen. Die Idee wäre, dass drei Tage nach der Finalissima jeweils ein Freundschaftsspiel gegen Saudi-Arabien und Katar spielt. Wer gegen wen antreten wird, steht zur Debatte: Sie berichten, dass Katar weiterhin darauf drängt, das Finalissima in seinem Land auszurichten, aber theoretisch wird Katar dieses Spiel ausrichten, das Leo Messi und Lamine Yamal zum ersten Mal antreten wird, und das ist durchaus wahrscheinlich das einzige Mal...