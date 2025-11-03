FIFPRO World 11 für Männer und Frauen 2025: Die besten Teams der Saison 2024/25?

HQ

Die FIFPRO World 11, die Wahl der besten Mannschaft der letzten Saison (2024/25), die von den Fußballern des weltweit größten Verbands der Fußballspieler gewählt wurde, wurde für Männer und Frauen bekannt gegeben. Dies sind, wie von den Teamkollegen ausgewählt, die besten Spieler auf jeder Position, die aus einer Shortlist von 26 Spielern stammen, die letzte Woche bekannt gegeben wurde (dies ist die Liste für Männer und die Liste für Frauen).

Die endgültigen Picks wurden am Montag bekannt gegeben, mit einigen Überraschungen und sicherlich vielen Kontroversen durch einige Abwesenheiten. Hier sind sie:

FIFPRO 11 der Herren



Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)



Achraf Hakimi (PSG)



Virgil van Dijk (Liverpool)



Nuno Mendes (PSG)



Vitinha (PSG)



Cole Palmer (Chelsea)



Jude Bellingham (Real Madrid)



Pedri (FC Barcelona)



Lamine Yamal (FC Barcelona)



Kylian Mbappé (Real Madrid)



Ousmane Dembélé (PSG)



FIFPRO 11 der Frauen



Hannah Hampton (Chelsea)



Ona Batlle (Barcelona)



Millie Bright (Chelsea)



Lucy Bronze (Chelsea)



Leah Williamson (Arsenal)



Aitana Bonmatí (Barcelona)



Alexia Putellas (Barcelona)



Ghizlane Chebbak (Al Hilal)



Barbra Banda (Orlando Pride)



Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)



Alessia Russo (Arsenal)



Stimmen Sie der Wahl der Wähler von FIFPRO 11 2025 zu?