Dies sind die 26 Spielerinnen, die 2025 auf der Shortlist der FIFPRO Women's World 11 stehen
Die endgültige Liste der elf besten Spielerinnen des Frauenfußballs der vergangenen Saison wird am Montag, den 3. November, bekannt gegeben.
Die FIFPRO, die Gewerkschaft der Fußballer, die über 65.000 Spielerinnen auf der ganzen Welt vertritt, hat die Shortlist für FIFPRO World 11 bekannt gegeben, die Auswahl der besten Spielerinnen auf ihrer Position, unter Berücksichtigung der Spiele, die zwischen dem 15. Juli 2024 und dem 3. August 2025 gespielt wurden (mindestens 30 offizielle Spiele), die von den Fußballerinnen selbst gewählt wurden.
Torhüter
- Ann-Katrin Berger (Gotham, Deutschland)
- Mary Earps (Paris Saint-Germain, England)
- Hannah Hampton (Chelsea, England)
Verteidiger
- Michelle Alozie (Houston Dash, Nigeria)
- Ona Batlle (Barcelona, Spanien)
- Millie Bright (Chelsea, England)
- Lucy Bronze (Chelsea, England)
- Olga Carmona (Real Madrid / Paris Saint-Germain, Spanien)
- Ellie Carpenter (OL Lyonnes / Chelsea, Australien)
- Alex Greenwood (Manchester City, England)
- Leah Williamson (Arsenal, England)
Mittelfeldspieler
- Aitana Bonmati (Barcelona, Spanien)
- Ghizlane Chebbak (Badalona / Al Hilal, Marokko)
- Debinha (Kansas City Current, Brasilien)
- Patricia Guijarro (Barcelona, Spanien)
- Vicky Lopez (Barcelona, Spanien)
- Alexia Putellas (Barcelona, Spanien)
- Ella Toone (Manchester United, England)
- Keira Walsh (Barcelona / Chelsea, England)
Vorwärts
- Michelle Agyemang (Arsenal / Brighton & Hove Albion, England)
- Barbra Banda (Orlando Pride, Sambia)
- Linda Caicedo (Real Madrid, Kolumbien)
- Athenea del Castillo (Real Madrid, Spanien)
- Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal, England)
- Marta (Orlando Pride, Brasilien)
- Alessia Russo (Arsenal, England)
Die endgültige Liste der 11 besten Spieler der Welt der letzten Saison (nach den Stimmen der Fußballer selbst) wird am Montag, den 3. November, bekannt gegeben. Was hältst du von den Shortlists für die FIFPRO World 11 2025?