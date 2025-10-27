Sport
Dies sind die 26 Spielerinnen auf der Shortlist der FIFPRO World 11 der Männer im Jahr 2025
Die endgültige Liste der besten elf Spieler der letzten Saison wird am Montag, dem 3. November, bekannt gegeben.
Die FIFPRO, die größte Gewerkschaft der Fußballer, die über 65.000 Spieler der Welt vertritt, hat die Shortlist für FIFPRO World 11 bekannt gegeben, die Auswahl der besten Spieler auf ihrer Position, unter Berücksichtigung der Spiele, die zwischen dem 15. Juli 2024 und dem 3. August 2025 gespielt wurden (mindestens 30 offizielle Spiele), die von den Fußballern selbst gewählt wurden.
FIFPRO World 11 Shortlist 2025
Torwart
- Alisson Becker (Liverpool, Brasilien)
- Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgien)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain / Manchester City, Italien)
Verteidiger
- Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Real Madrid, England)
- Pau Cubarsi (Barcelona, Spanien)
- Virgil van Dijk (Liverpool, Niederlande)
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marokko)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brasilien)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)
- William Saliba (Arsenal, Frankreich)
Mittelfeldspieler
- Jude Bellingham (Real Madrid, England)
- Kevin De Bruyne (Manchester City / Napoli, Belgien)
- Luka Modric (Real Madrid / AC Mailand, Kroatien)
- Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)
- Cole Palmer (Chelsea, England)
- Pedri (Barcelona, Spanien)
- Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)
- Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)
Vorwärts
- Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain, Frankreich)
- Erling Haaland (Manchester City, Norwegen)
- Kylian Mbappe (Real Madrid, Frankreich)
- Lionel Messi (Inter Miami, Argentinien)
- Raphinha (Barcelona, Brasilien)
- Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)
- Mohamed Salah (Liverpool, Ägypten)
- Lamine Yamal (Barcelona, Spanien)
Die endgültige Liste der 11 besten Spieler der Welt (nach den Stimmen der Fußballer) wird am Montag, den 3. November, bekannt gegeben. Was hältst du von den Shortlists für die FIFPRO World 11 2025?