Europa League Tabelle nach den Eröffnungsspielen, Termine für den 2. Spieltag

Die Europa League hat bereits begonnen. In der vergangenen Woche wurde der erste von acht Spieltagen der Ligaphase gespielt, und die ersten 3 Punkte wurden vergeben. Es wird noch einige Zeit dauern, bis sich die besten Mannschaften der Europa League in der Tabelle konsolidiert haben, aber wer hatte in der ersten Runde der Ligaphase Glück?

Denken Sie daran, dass sich nur die ersten 8 von 36 Klubs für die Runde der letzten 16 qualifizieren und die Mannschaften zwischen 9 und 24 ein zusätzliches Play-off spielen müssen. Und mit den neuen Regeln ist die Position in der Tabelle noch wichtiger als bisher...

Von 36 Mannschaften gewannen 14 Mannschaften ihre Debütspiele und holten 3 Punkte. Bei Gleichstand am Ende wird die Platzierung durch die Tordifferenz entschieden, dann durch die erzielten Tore, die erzielten Auswärtstore, die Anzahl der Siege, die Anzahl der Auswärtssiege.

Europa League Tabelle (Stand 26. September 2025)



Panathinaikos (3 Punkte, GD: 3)

Dinamo Zagreb (3 Punkte, GD: 2)

Midtjylland (3 Punkte, GD: 2)

Ludogorets (3 Punkte, GD: 1)

Roma (3 Punkte, GD: 1)

Freiburg (3 Punkte, GD: 1)

LOSC (3 Punkte, GD: 1)

Stuttgart (3 Punkte, GD: 1)

FCSB (3 Punkte, GD: 1)

Genk (3 Punkte, GD: 1)

Lyon (3 Punkte, GD: 1)

Porto (3 Punkte, GD: 1)

Aston Villa (3 Punkte, GD: 1)

Braga (3 Punkte, GD: 1)

Nottingham Forest (1 Punkt, GD: 0)

Betis (1 Punkt, GD: 0)

Celtic (1 Punkt, GD: 0)

Viktoria Pilsen (1 Punkt, GD: 0)

Ferencvaros (1 Punkt, GD: 0)

Crvena zvezda (1 Punkt, GD: 0)

Maccabi Tel-Aviv (1 Punkt, GD: 0)

PAOK (1 Punkt, GD: 0)

Basel (0 Punkte, GD: -1)

Brann (0 Punkte, GD: -1)

Celta Vigo (0 Punkte, GD: -1)

Malmö (0 Punkte, GD: -1)

Nizza (0 Punkte, GD: -1)

Bologna (0 Punkte, GD: -1)

Feyenoord (0 Punkte, GD: -1)

Go Ahead Eagles (0 Punkte, GD: -1)

Rangers (0 Punkte, GD: -1)

Utrecht (0 Punkte, GD: -1)

Fenerbahce (0 Punkte, GD: -2)

Sturm Graz (0 Punkte, GD: -2)

Young Boys (0 Punkte, GD: -3)



Wann findet der 2. Spieltag statt?

Es wird nicht mehr lange dauern, bis es in der Europa League weitergeht: Nächste Woche wird der 2. Spieltag ausgetragen, neben dem zweiten Spieltag der Champions League und dem Debüt der Conference League. Ab sofort wird die Europa League immer donnerstags ausgetragen.

2. Spieltag: Donnerstag, 2. Oktober



Roma - Lille (18:45 Uhr, 17:45 Uhr MEZ)



Bologna - Freiburg (18:45 Uhr)



Celtic gegen Braga (18:45 Uhr)



Viktoria Pilsen gegen Malmö (18:45 Uhr)



Fenerbahçe gegen Nizza (18:45)



FCSB gegen Young Boys (18:45 Uhr)



Panathinaikos gegen Go Ahead Eagles (18:45 Uhr)



Ludogorets gegen Real Betis (18:45 Uhr)



Brann gegen Utrecht (18:45 Uhr)



Basel - Stuttgart (21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST)



Porto gegen Crvena Zvezda (21:00 Uhr)



Feyenoord gegen Aston Villa (21:00 Uhr)



Genk - Ferencváros (21:00 Uhr)



Maccabi Tel-Aviv - NK Dinamo (21:00 Uhr)



Nottingham Forest - Midtjylland (21:00 Uhr)



Lyon - Salzburg (21:00 Uhr)



Celta gegen PAOK (21:00 Uhr)



Sturm Graz gegen Rangers (21:00 Uhr)

