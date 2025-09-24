Die Top 10 der Favoriten auf den Gewinn der Europa League 2025/26 laut Statistik

HQ

Die Europa League beginnt heute mit der Ligaphase, dem ersten von acht Spieltagen bis Januar 2026, in der entschieden wird, wie viele der 36 teilnehmenden Mannschaften in die K.o.-Phase einziehen.

Darunter befinden sich sieben Mannschaften, die bereits den Europapokal der Landesmeister gewonnen haben (Aston Villa, Porto, Celtic, Feyenoord, Roter Stern Belgrad -Crvena zvezda-, FCSB und Nottingham Forest) und einige alte Legenden wie Malmö, Ferencvaros oder Dinamo Zagreb. Laut der Statistik von Opta gibt es jedoch einen großen Favoriten unter den anderen: Aston Villa.

Der Grund, warum dieses computergestützte Programm, das auf Tausenden von Simulationen basiert, die mit aktuellen Daten erstellt wurden, Aston Villa eine Chance von 23,3 % auf den Gewinn der Europa League und 37 % auf das Erreichen des Finales gibt (während der zweite, die Roma, 13 % Chancen auf den Sieg und 23,1 % auf das Erreichen des Finales hat), ist klar: Sie haben laut Transfermarket den größten Kaderwert. 547 Millionen Euro, und ihr Trainer Unai Emery hat den Wettbewerb bereits viermal gewonnen (mit Sevilla in den Jahren 2014, 2015 und 2016 und mit Villarreal 2021).

Aston Villa debütiert am Donnerstag gegen Bologna, nachdem es in der Premier League eine schreckliche Serie von Siegen (zwei Niederlagen und drei Unentschieden) noch nicht gegeben hat. Dem anderen Premier-League-Team, Nottingham Forest, werden die drittbesten Chancen eingeräumt.

Top 10 Teams mit besseren Chancen auf den Gewinn der Europa League (laut Opta)



Aston Villa - 23,3 %

Roma - 13 %

Nottingham Forest - 10,2 %

Lille - 8,1 %

Olympique Lyonnais - 6,7 %

Bologna - 5,7 %

Porto - 5,3 %

Feyenoord - 5,1 %

Stuttgart - 3,2 %

Real Betis - 3,1 %



Hier ist der vollständige Spielplan der Ligaphase der Europa League. Wer wird Ihrer Meinung nach gewinnen?