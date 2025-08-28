Die große Änderung der Champions-League-Regeln in diesem Jahr, nachdem sich Barça und Arsenal beschwert hatten

HQ

Die UEFA Champions League hat im vergangenen Jahr ihr Format komplett geändert, mit der Einführung einer Ligaphase anstelle der Gruppenphase, die die Teilnahme von mehr Mannschaften ermöglichte (insgesamt 36 Mannschaften), die Anzahl der Spiele erhöhte (acht statt sechs in der Ligaphase) und sogar eine zusätzliche Play-off-Runde für Mannschaften einführte, die die Ligaphase zwischen 9 und 24 beendeten.

Das Format bleibt in diesem Jahr gleich, mit einer Ausnahme, die geändert wurde, nachdem sich einige Vereine, insbesondere der FC Barcelona und Arsenal, beschwert hatten. Diese Änderung kommt den besten Mannschaften in der Ligaphase zugute, die zwischen 1 und 8 liegen, da sie nicht nur das zusätzliche Play-off weglassen, sondern - hier ist die Änderung - für den Rest des Turniers gesetzt sind, was bedeutet, dass sie das Rückspiel immer zu Hause spielen werden.

Zuvor erhielten Mannschaften, die die Plätze 1 bis 8 belegten, nur im Achtelfinale Heimvorteil. Danach gab es eine Auslosung, die darüber entschied, welche Mannschaften ihre Rückspiele zu Hause bestritten oder nicht. Nun bestreiten die Mannschaften, die in der Ligaphase die Plätze 1 bis 4 belegt haben, das Rückspiel immer zu Hause im Viertelfinale, und die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 bestreiten das Rückspiel zu Hause im Halbfinale.

Hier ist auch ein interessanter Fakt aus dem UEFA-Reglement: "Wenn eine gesetzte Mannschaft in einer Runde geschlagen wird, übernimmt die Mannschaft, die sie eliminiert, ihre Setzposition im Bracket-Pfad." Das bedeutet, dass, wenn ein Verein, der im Viertelfinale den 4. Platz belegt hat, ausscheidet, die Mannschaft, die ihn ausgeschaltet hat, auch wenn sie viel schlechter oder außerhalb der Top 8 platziert ist, diese Setzposition "erbt" und das Recht erhält, das Rückspiel des Halbfinales zu Hause zu spielen.

Diese Änderung wurde vorgenommen, nachdem Arsenal, das in der Ligaphase den dritten Platz belegte, das Rückspiel des Viertelfinales im Bernabéu gegen Real Madrid bestreiten musste, das es nicht in die Top 8 schaffte. Arsenal schaffte es am Ende zu gewinnen. So viel Glück hatte der FC Barcelona allerdings nicht, denn trotz des zweiten Platzes in der Ligaphase musste er das Rückspiel des Halbfinales auswärts gegen Inter Mailand bestreiten... mit dem Ergebnis, an das wir uns alle erinnern.