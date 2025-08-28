Conference League 2025/26: Alle Teams haben sich bisher für den Wettbewerb qualifiziert (LIVE aktualisiert)

HQ

Die Qualifikationsphase der Conference League endet heute, Donnerstag, 28. August, mit dem Rückspiel der Play-offs. Damit sind drei Qualifikationsrunden, die am 10. Juli begannen, und schließlich die Play-off-Runde zwischen dem 21. und 28. August beendet. Im UEFA-Wettbewerb, der nach der Champions League und der Europa League an dritter Stelle steht, nehmen 36 Mannschaften in der Ligaphase teil: die 24 Sieger der Play-off-Runde und die 12 Verlierer der Play-offs der UEFA Europa League, die ebenfalls heute ausgetragen werden.

Das bedeutet, dass zum Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung nur zwei Mannschaften qualifiziert sind: Sparta Prag, das am Mittwochabend Riga mit 2:1 nach Hin- und Rückspiel besiegte, und AEK Larnaca, das in den ebenfalls gestern ausgetragenen Play-offs der Europa League mit 1:6 nach Hin- und Rückspiel gegen Brann besiegte.

Die restlichen qualifizierten Mannschaften werden am Donnerstagnachmittag und -abend bekannt gegeben, wenn die restlichen Play-offs der Conference League und der Europa League ausgetragen werden. Einige Spiele beginnen um 18:00 Uhr MESZ, 17 Uhr BST, andere um 21:00 Uhr MESZ, 20 Uhr BST, , daher werden wir die Informationen im Laufe des Spieltages aktualisieren.

Mannschaften, die sich für die UEFA Conference League 2025/26 qualifiziert haben:



Zypern: AEK Larnaca



Tschechien: Sparta Praha



Besonderes Augenmerk werde ich natürlich auf Rayo Vallecano legen, die einzige spanische Mannschaft in der Conference League, die um 20:00 Uhr MESZ in Vallecas gegen die weißrussische Mannschaft Neman spielt und bereits ein Tor Vorsprung aus dem Hinspiel hat. Wenn Rayo den Sieg besiegelt, wäre es nach 25 Jahren das zweite Mal für diesen bescheidenen Klub in einem Arbeiterviertel in Madrid, dass er in Europa spielt.

Denken Sie daran, dass, sobald heute jeder Klub qualifiziert ist, die Auslosung morgen, am Freitag, zur gleichen Zeit wie die Europa-League-Auslosung stattfindet.

Danach werden die sechs Spiele der Conference League-Phase auf folgenden Plattformen ausgetragen:



1. Spieltag: 2. Oktober 2025



2. Spieltag: 23. Oktober 2025



3. Spieltag: 6. November 2025



4. Spieltag: 27. November 2025



5. Spieltag: 11. Dezember 2025



6. Spieltag: 18. Dezember 2025

