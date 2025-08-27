Sport
Benfica erreicht die Champions League: Alle 36 bestätigten Teams für die Ligaphase
Die Ziehung findet am Donnerstag, den 28. August, um 18:00 Uhr MESZ, 17:00 Uhr BST in Großbritannien statt.
Die Qualifikationsphase für die Champions League ist abgeschlossen, und wir kennen nun alle 36 Mannschaften, die an dem Wettbewerb teilnehmen werden. Die Auslosung findet am Donnerstag um 18:00 Uhr MESZ und 17:00 Uhr BST in Monaco statt, aber zuvor wurden die letzten vier Teilnehmer nach den Spielen am Mittwoch bestätigt.
- Qarabağ - Ferencváros 2:3 (Hin- und Rückspiel 5:4)
- Kopenhagen - Basel 2:0 (Gesamtergebnis 3:1)
- Benfica - Fenerbahçe 1:0 (Hinspiel 1:0)
- Club Brugge - Rangers 6:0 (insgesamt 9:1)
Alle Mannschaften haben sich für die Champions League 2025/26 qualifiziert
Wenn man diese vier Mannschaften hinzurechnet, ergibt sich die Liste von 36 Mannschaften aus 16 Ländern, einschließlich einiger Überraschungen, die in der Ligaphase antreten werden, wobei acht Spiele zwischen dem 16. und 18. September und dem 28. Januar stattfinden.
- England: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur
- Italien: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
- Spanien: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal
- Deutschland: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund
- Frankreich: Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco
- Niederlande: PSV, Ajax
- Portugal: Sporting CP, Benfica
- Belgien: Union Saint-Gilloise, Club Brugge
- Türkiye: Galatasaray
- Dänemark: Kopenhagen
- Tschechien: Slavia Praha
- Griechenland: Olympiakos
- Aserbaidschan: Qarabağ FK
- Norwegen: Bodø/Glimt
- Zypern: Pafos
- Kasachstan: Kairat
- 1. Spieltag: 16.-18. September 2025
- 2. Spieltag: 30. September bis 1. Oktober 2025
- 3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025
- 4. Spieltag: 4./5. November 2025
- 5. Spieltag: 25./26. November 2025
- 6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025
- 7. Spieltag: 20./21. Januar 2026
- 8. Spieltag: 28. Januar 2026
Die Spiele finden an folgenden Terminen statt: