Erwarten Sie bald Neuigkeiten zur Netflix's Assassin's Creed Serie

Wir wurden tatsächlich mit einer ordentlichen Menge an Neuigkeiten und Informationen über Netflix' Live-Action-Assassin's Creed-Glücksspiel verwöhnt, mit vorherigen Informationen zum antiken Rom und zum größeren Ensemble. Aber es sieht so aus, als müssten wir nicht mehr lange auf weitere Neuigkeiten zum Projekt warten.

In einem kürzlichen Marken-Update für das größere Franchise wurde uns mitgeteilt, dass Informationen über die Show "sehr bald" geteilt werden. Konkret fügt Ubisoft hinzu:

"Ja, es ist schon lange in der Arbeit, aber Assassin's Creed macht den Sprung zu einer Realserie! Vielleicht haben Sie in letzter Zeit Neuigkeiten über die Besetzung gesehen, und wir können es kaum erwarten, dass Sie mehr entdecken. Irgendetwas sagt uns, dass du nicht mehr lange warten musst."

Was das sein könnte, ist unklar, aber vielleicht ist es an der Zeit, vom Premierenfenster der Serie zu hören oder vielleicht sogar einen frühen Teaser-Trailer zu sehen. Trotzdem leben wir in sehr aufregenden Zeiten.