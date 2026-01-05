Die Live-Action-Serie Assassin's Creed von Netflix verstärkt die Besetzung mit Westeros-Hauptdarstellern

HQ

Die Arbeit hinter den Kulissen schreitet für Ubisofts Live-Action Assassin's Creed für Netflix weiterhin in bewundernswertem Tempo voran, da das Projekt das neue Jahr mit der Ankunft eines weiteren Darstellers eröffnet. In einer Besetzung, zu der bereits Toby Wallace und Lola Petticrew gehören, hat das von Jonathan Renck inszenierte Projekt nun auch einen aufstrebenden A Knight of the Seven Kingdoms Star für eine Rolle engagiert.

Laut Deadline ist Tanzyn Crawford dem Projekt in einer Rolle beigetreten, die noch nicht festgelegt ist. Die australische Schauspielerin wird versuchen, für Aufsehen zu sorgen und ihre wachsende Karriere fortzusetzen, die zweifellos in den kommenden Wochen neue Höhen erreichen wird, wenn die Game of Thrones Spin-off-Serie ihr Debüt feiert.

Was die Assassin's Creed -Serie betrifft, warten wir noch auf Informationen, wann die Produktion beginnt und ebenfalls auf Netflix Premiere feiert, aber wir kennen eine kurze Handlungszusammenfassung, die wie folgt erklärt wird:

"Assassin's Creed wird als ein Hochoktan-Thriller beschrieben, der sich um den geheimen Krieg zwischen zwei schattenhaften Fraktionen dreht – eine will die Zukunft der Menschheit durch Kontrolle und Manipulation bestimmen, die andere kämpft für die Bewahrung des freien Willens."

Freust du dich auf die Assassin's Creed -Reihe?