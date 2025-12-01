Netflix's Assassin's Creed -Reihe soll Berichten zufolge im antiken Rom spielen

HQ

Die Assassin's Creed -Serie hat im Laufe der Jahre alle möglichen Orte und Zeiträume betreten, aber die kommende TV-Serie, die bei Netflix in Arbeit ist, wird es schaffen, unerforschtes Terrain zu erkunden, wenn man einem aktuellen Bericht glauben darf.

Nexus Point News hat einen Bericht veröffentlicht, in dem steht, dass die Serie die Serie ins antike Rom führen wird, insbesondere in die Zeit zwischen 54 und 68 n. Chr., als Nero Kaiser war. Wir haben keine Handlungspunkte, aber das würde es zu einem der frühesten Assassin's Creed -Projekte machen, da nur Origins und Odyssey ihm vorausgingen.

Die Dreharbeiten für die Serie sollen Anfang 2026 beginnen, und da sie in Italien produziert wird, könnte man annehmen, dass dies das antike Rom als Vorlage beschreibt. Mehr zur Serie finden Sie hier die neuesten Casting-Informationen.