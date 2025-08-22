Erste Eindrücke von Elden Ring: Tarnished Edition: Katastrophe droht in den Zwischenländern

HQ

Es war wirklich schmerzhaft für mich zu sehen, wie einer der am meisten erwarteten Titel (und eines der von Spielern am meisten nachgefragten Spiele auf Nintendo Switch 2) auf der vielseitigsten Konsole aller Zeiten keinen großen Erfolg hatte. Vielleicht habt ihr in den letzten Tagen gehört oder gelesen, dass Elden Ring Probleme auf Nintendo Switch 2 hat. Nun, das ist absolut richtig, aber die Breite dieses Ausdrucks geht darüber hinaus.

Ich war einer der Glücklichen, die Elden Ring testen und analysieren durften, ihre Geheimnisse vor allen anderen entdeckten und frustriert weinten, weil sie von ihren Herausforderungen und Chefs gnadenlos verprügelt wurden. Und gleichzeitig wurde ich von einem meiner Meinung nach besten Spiel der aktuellen Konsolengeneration, auch der vorherigen, in die Knie gezwungen, wenn auch mit bestimmten Lizenzen aufgrund der Leistung, die es erfordert. Seine Schönheit in Bezug auf das Grafikdesign wird nur von der enormen technischen Herausforderung übertroffen, dieses Spiel mit sehr wenigen Ladebildschirmen so zu gestalten, dass es ein Gleichgewicht zwischen den auf präziser Steuerung basierenden Kämpfen und den Bewegungen der Charaktere und Feinde aufrechterhält. Kurz gesagt, Elden Ring verdient nicht, was mit seinem zukünftigen Zuhause auf Nintendos neu veröffentlichter Konsole passiert.

Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, habe ich zweieinhalb Stunden in einer Warteschlange verbracht und darauf gewartet, Hollow Knight: Silksong etwa 15 Minuten lang ausprobieren zu können. An diesem Punkt hatte ich die Chance, meinen Platz in der Schlange der unzähligen Fans zu halten, die sich wegschlichen und sich dem kleinen Stand näherten, den Bandai Namco in der Gegend aufgebaut hatte, um einen Blick auf das Spiel zu werfen. "Vielleicht kann ich sogar den ersten Boss besiegen", dachte ich. Aber als ich den Nintendo Pro Controller 2 in die Hände bekam und mich darauf vorbereitete, Elden Ring: Tarnished Edition im Dock zu spielen, begannen die Probleme. Selbst ohne die Krypta zu verlassen oder gar nach Limgrave zu gelangen, entsprach die Tasteneingabe nicht dem, was ich auf dem Bildschirm sah. Ich drückte die Rolltaste und es dauerte etwa eine Sekunde, bis der Charakter dem Befehl gehorchte. Fast eine Sekunde. Wer schon einmal Souls gespielt hat, spürt bereits, dass hier etwas nicht stimmt. Ich probierte im Tutorial-Bereich verschiedene Angriffe, Ausweichmanöver, Kriegsasche-Skills aus und hatte sogar Zeit (weil jeder Silksong spielen wollte und es kaum bemerkte Elden Ring), ein paar verschiedene Charaktere auszuprobieren. Nichts von alledem. Die Kontrolldiskrepanz war in beiden Fällen vorhanden. Ich fing an, eine Panikattacke zu bekommen.

Es gibt Spiele, die sich im Nintendo Switch 1-Handheld-Modus besser anzufühlen scheinen, also dachte ich, Elden Ring: Tarnished Edition wäre eines davon. Aber als ich kurz davor war, mich dem Monster zu stellen, das dich töten muss, um dich in den Tutorial-Bereich zu schicken, war ich niedergeschlagen. Die Frame-Drops waren nicht nur eklatant, sie machten das Spiel auf Nintendo Switch 2 völlig unspielbar. Wenn das Bild statisch bleibt, kann man erahnen, dass die Schönheit des goldenden Baums da ist, aber sobald man die Run-Taste drückt oder die Kamera dreht, wird diese Tarnished Edition zu einer unvollständigen oder einfach schlecht gemachten Portierung, die nicht einmal existieren sollte.

Ich bat die Mitarbeiter, mir wie bei allen anderen Spielen am Nintendo-Stand zu erlauben, zumindest einen kleinen Ausschnitt des Spielbildschirms aufzunehmen, um meine Eindrücke mit einem Video zu belegen, aber Bandai Namco verwehrte den wenigen anwesenden Journalisten diese Möglichkeit.

Ich habe also keinen Videobeweis, um euch von meinen Worten zu überzeugen, aber hört mir zu: Wenn ihr wirklich Elden Ring und/oder Shadow of the Erdtree spielen wollt, dann habt ihr eines der besten Spielerlebnisse, die ihr heute finden könnt. Aber denkt bitte nicht einmal daran, es auf einer Nintendo Switch 2 auszuprobieren. Es wird die größte Enttäuschung deines Lebens sein, so wie es bei mir der Fall war.

