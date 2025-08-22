Elden Ring auf Switch 2 hat Berichten zufolge mit starken Frame-Drops zu kämpfen

HQ

Die Möglichkeit, Spiele auch unterwegs mitzunehmen, ist genau wie beim Vorgänger eine der größten Stärken der Switch 2. Viele Titel haben bereits bewiesen, dass sie sich gut auf Nintendos Handheld-Gerät übertragen lassen - aber leider scheint das bei der kommenden Switch 2-Version von Elden Ring nicht der Fall zu sein.

Auf der laufenden Gamescom gibt es eine Demo von Elden Ring für Switch 2 zum Ausprobieren. Mehrere Teilnehmer haben berichtet, dass die Framerate manchmal stark abfällt und in bestimmten Bereichen auf bis zu 15 Bilder pro Sekunde sinkt. Felix Sanchez von NintendoLife kommentierte in einem Video:

"Es ist wirklich schlimm, und ich verstehe, warum sie nicht wollen, dass man das sieht, denn was für eine Überraschung, es ist furchtbar".

Berichten zufolge hat Bandai Namco Besuchern verboten, Gameplay-Material der Switch 2-Version zu filmen oder zu teilen. Sanchez fuhr fort:

"Natürlich werdet ihr das niemals zu Gesicht bekommen - vielleicht wird es einfach in diesem Zustand veröffentlicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das tun werden. Es war, als würde man Ocarina of Time spielen. Es waren etwa 20 Bilder pro Sekunde, manchmal dachte ich: 'Das ist auf 15 Bilder pro Sekunde gesunken.' "

Es wurde noch kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, das über "irgendwann in diesem Jahr" für Elden Ring: Tarnished Edition auf Switch 2 hinausgeht. Diese Ausgabe wird auch die letztjährige Erweiterung Shadow of the Erdtree enthalten. Hoffentlich kann FromSoftware die Leistungsprobleme vor dem Start ausbügeln.