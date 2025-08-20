Hollow Knight: Silksong Vorschau: Es ist genau das, was Sie erwarten würden.

HQ

Okay, ich schreibe das, sobald ich im Nintendo-Bus auf der Gamescom fertig bin. Ich mache es so, um nichts zu vergessen, denn es waren sehr intensive 15 Minuten, in denen ich Hollow Night: Silksong gespielt habe. Das erste, was ich tun möchte, ist, alle Zweifel daran auszuräumen, ob das Spiel endlich herauskommt oder nicht. Obwohl wir am Donnerstag ein Streaming-Event haben, bei dem Team Cherry erklärt, was endlich passieren wird oder wann das Spiel veröffentlicht wird, ist das P, das wir am Stand von Nintendo Games testen konnten, solide genug, um zu glauben, dass die Veröffentlichung tatsächlich vor der Tür steht und dass das Spiel fast, wenn nicht sogar schon vollständig fertig ist. Apropos Mechanik im Test: Wir mussten schnell zwei verschiedene Punkte in der Geschichte von Silksong durchspielen, nämlich die Steuerung der Hornet. Die erste ist eine Einführung in ein bewaldetes Gebiet voller Vegetation, wo das erste, was auffällt, ist, dass es viele zerstörbare Zerstörungselemente auf der Karte gibt. Ich beziehe mich nicht nur auf die typischen Objekte, die man zerstört und Granatsplitter oder Halloween-Münzen freisetzt, wie im ersten Teil, nein, hier ist es ein Prozess der Investition in dieses neue Land, in das Hornet zieht. Zuerst werden wir natürlich keine freigeschalteten Fähigkeiten haben, aber wir werden eine erste Bossbegegnung mit einem ersten Boss namens Mottenmutter oder Meiste Mutter haben, ohne allzu viele Probleme.

Wir erledigen sie und damit ist der erste Teil der Demo beendet. An diesem Punkt merkt man, dass Hornets Move-Set viel abwechslungsreicher und präziser ist als der leere Ritter aus dem ersten Spiel in der zweiten Demo, viel schwieriger und in der Mitte des Spiels haben wir bereits viel mehr Fähigkeiten und wir können einen viel schwierigeren und herausfordernderen Bosskampf finden. Wir haben mehrere Dinge zur Verfügung, zum Beispiel einen Angriff mit dem Nadelfaden der Hornet. Wir haben verschiedene Arten von Dash.

Auch die Gegner halten mehrere Berührungen, so dass die Nadel überhaupt nicht verbessert wird und im Grunde alles, was man in den kleinen Videos sehen kann, konnten wir am Set einfangen. Wie gesagt, diese Abscheulichkeit sieht so aus, als wären sie sehr solide. Wir haben weder Friends Downs noch im tragbaren Modus auf Nintendo Switch zwei noch im Dock der Konsole gesehen, scheint alles so zu funktionieren, wie es sollte, das einzige, was bis zum heutigen Tag sollte Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Sie es erreichen können, ist, die Fans zu erfreuen, aber es ist eine viel subjektivere Ansicht, Denn es gibt keine Möglichkeit, die Illusion der Spieler für diesen Titel zu messen, dass sie sieben Jahre gewartet haben.

Ein weiterer großartiger Punkt, den Silksong im Vergleich zu seinen Vorgängern hervorzuheben scheint, ist, dass die Szenarien viel lebendiger sind und nicht nur, weil es mehr Feinde oder Charaktere im Hintergrund gibt, ich meine, dass alles animiert zu sein scheint, von den Brisen des Grases bis zu den Schritten von Hornet, wenn er auf das Moos auf dem Boden tritt, Es gibt auch Elemente, wenn man im zweiten Teil der Demo einige Feuerblumen zerbricht, die explosiv sind und die tatsächlich einige Feinde werfen, und wenn man sie in der Luft trifft, kann man sie zurückwerfen und viel Schaden anrichten, weil sie explosiv sind.

Werbung:

Am Ende denke ich, dass es nicht wirklich darum geht, ob Hollow Knight: Silksong ein großartiges Spiel wird oder nicht. Wichtig ist, wie Sie dieses Spiel erhalten werden, auf das Sie sieben Jahre gewartet haben, und Ihre Erwartungen sind wahrscheinlich himmelhoch. Konzentriert euch einfach darauf: Silksong sieht nach einem guten Spiel aus, wartet nur darauf, dass Team Cherry bestätigt, wann es herauskommt, und wir werden es bald alle zusammen spielen können.