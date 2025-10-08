Erneuter Rückzug aus der spanischen Nationalmannschaft: Dean Huijsen verletzt sich

HQ

Der "FIFA-Virus" hat sich in dieser Länderspielpause bei der spanischen Nationalmannschaft recht schnell ausgebreitet, nun fallen drei Spieler aus dem ursprünglichen Kader von Luis de la Fuente aufgrund von Verletzungen ab. Der erste war Lamine Yamal, nur wenige Stunden nach seinem Anruf aus der Nationalmannschaft am vergangenen Freitag: Er erlitt Leistenprobleme und wird auch einige Barça-Spiele verpassen (Rückkehr in den Clásico gegen Real Madrid am 26. Oktober).

Dann war es Rodri, Spaniens Kapitän und Ballon d'Or-Mittelfeldspieler von Manchester City, der sich noch nicht vollständig von seiner fast einjährigen Verletzung im letzten Jahr erholt hat und in seinem letzten Spiel für Manchester City nur 22 Minuten durchhielt.

Und jetzt ist da noch Dean Huijsen, der Verteidiger von Real Madrid, der nach sieben Einsätzen in LaLiga unter einer "Muskelermüdung" leidet. Nachdem er am Dienstag das Training verpasst hatte, ging er zu einigen medizinischen Untersuchungen, bei denen die Muskelverletzung festgestellt wurde.

Große Abwesenheiten in Spanien für die bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele

Jamal wurde durch Borja Iglesias von Celta de Vigo ersetzt, der zwei Jahre nach seinem Rücktritt wegen der Rubiales-Affäre in die Nationalmannschaft zurückkehrt. Huijsens Platz wird von Aymeric Laporte vom Athletic Club eingenommen, der zuletzt im November 2024 für Spanien auflief.

Neben fixierten Spielern wie Yamal, Rodri und Huijsen sind zwei weitere Stammspieler aus der spanischen Nationalmannschaft verletzt und wurden nicht nominiert, Dani Carvajal und Nico Williams.

Spanien bestreitet die nächsten beiden Spiele gegen Georgien und Bulgarien zu Hause und ist Gruppenführer.