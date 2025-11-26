Enzo Maresca lobt Estêvão und unterstützt Yamal: "Zu viel Druck für junge Jungen wie sie"

HQ

Estêvão Willian ist zum jugendlichen Star von Chelsea aufgestiegen. Letzten Sommer von Palmeiras verpflichtet, nachdem er FIFA Club World Cup gespielt hatte (wo der Flügelspieler genau gegen Chelsea traf), hat der 18-Jährige sich mit atemberaubenden Toren wie dem, das Liverpools Albtraum letzten Monat einleitete, seinen Platz in der Mannschaft verdient. Gegen Barcelona erzielte er das zweite Tor bei einer 3:0-Klatsche in der Champions League, das beeindruckendste Tor des Spiels, ließ Verteidiger Alejandro Balde zurück und schoss durch Torwart Joan García ins Netz.

Enzo Maresca, Chelsea-Trainer, sagte, das Tor "erinnere mich an das, das er gegen uns in der Klub-Weltmeisterschaft erzielt hat - sehr ähnlich, dieselbe Aktion", ein Tor, das Chelsea nicht davon abhielt, im Sommerwettbewerb Weltmeister zu werden.

Der Blues-Trainer lobte Estêvão, der das viel diskutierte Duell zwischen Teenagerstars gewann: Estêvão Willian wurde im April 2007 geboren, nur drei Monate älter als Ballon-d'Or-Vizemeister Lamine Yamal, der aufgrund einer Reihe von Verletzungen und unbedeutenden Leistungen gegen die Top-Vereine, gegen die Barça in diesem Jahr gespielt hat, nicht seinen besten Saisonstart erlebt hat. Niederlagen gegen PSG, Real Madrid und nun Chelsea.

Da Maresca jedoch Estêvão paised, bezog er Yamal auch in sein Plädoyer zugunsten der Jugendlichen ein. Als die Presse ihn fragte, ob Estêvão ihn an Messi erinnerte, forderte Maresca die Leute im Grunde auf, sie in Ruhe zu lassen: "Bei ihm, Lamine, sind sie mit 18 so jung, dass, wenn man über Messi spricht, Ronaldo, ich denke, es ist zu viel Druck für junge Jungs wie sie. Mit 18 müssen sie Spaß haben, sie müssen glücklich zum Trainingsgelände kommen, aber wenn man sie mit dem Messi oder dem Ronaldo vergleicht, denke ich, ist das zu viel für sie."