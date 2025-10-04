Estêvãos Last-Minute-Tor für Chelsea lässt Liverpool seinen Titel verlieren

HQ

Die Krise in Liverpool geht weiter. Der englische Meister, der es gewohnt ist, alles zu gewinnen, nachdem er in allen Wettbewerben sieben Siege kassiert hat, hat plötzlich drei Niederlagen in Folge zu kassieren. Die 1:2-Niederlage gegen Chelsea am Samstag an der Stamford Bridge hätte in Arne Slots Prognosen als einer der schwersten Besuche in der Premier League eingehen können, aber nach einer 0:1-Niederlage gegen Galatasaray in der Champions League und einem 1:2 gegen Crystal Palace läuten in Anfield rote Alarmglocken.

Moisés Caicedo erzielte in der ersten Halbzeit den Führungstreffer für Chelsea, Cody Gakpo glich aus, aber in der 96. Minute traf Estevao nach einem langen Pass von Marc Cucurella.

Die Wahrheit ist, dass Chelsea das Spiel heute dominierte, körperlich besser war, Mac Allister enttäuschte und die Auswechslungen von Arne Slot nicht funktionierten... In der Zwischenzeit hat Chelsea einen neuen Star gefunden, den 18-jährigen Estêvão Willian, der im vergangenen Sommer nach der Klub-Weltmeisterschaft (bei der der Flügelspieler genau gegen Chelsea traf) von Palmeiras verpflichtet wurde.

Liverpool und Chelsea tauschen die Plätze in der Premier League

Durch die Niederlage von Liverpool bei Stamford Brige und den 0:2-Sieg von Arsenal gegen West Ham tauschen sie die Plätze: Arsenal führt die Liga mit 16 Punkten an, Liverpool ist mit 15 Punkten Zweiter. Chelsea hatte mit 2 Unentschieden und 2 Niederlagen einen schrecklichen Start erlitten, klettert nun aber auf den sechsten Platz und steigt vielleicht wieder ins Rennen um die Meisterschaft ein?