Entlassen oder genervt? Xabi Alonso verlässt Real Madrid, Álvaro Arbeloa übernimmt

Die Nachricht des Nachmittags ist der überraschende Abgang von Xabi Alonso von Real Madrid. Der Verein gab vor nur einer Stunde eine Doppelerklärung ab, in der er den Abgang seines aktuellen Trainers bekannt gab und dass Álvaro Arbeloa, ein ehemaliger Teamkollege und enger Freund von Alonso, das Amt des Cheftrainers der ersten Mannschaft übernehmen wird. Ohne die Vertragsbedingungen oder Details bekannt zu geben, wird erwartet, dass Arbeloa mindestens bis zum Saisonende das Amt übernimmt. Alonso beendet damit einen Dreijahresvertrag, der in dieser Saison begonnen hat.

Die Nachricht kommt weniger als 24 Stunden nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Barcelona , die der Blaugrana einen weiteren spanischen Supercup bescherte – den dritten Sieg in Folge gegen Madrid. Im Lager von Real Madrid herrschte jedoch die Meinung, dass die Mannschaft besser als erwartet gespielt hatte, und in den Medien herrschte nahezu einstimmige Einigkeit darüber, dass der Trainer kurzfristig im Amt bleiben würde. Alle lagen falsch.

Obwohl die Erklärung auf eine "gegenseitige Vereinbarung" verweist, sind die Details der Trennung unbekannt. Die nationalen Medien spekulieren bereits über eine plötzliche Entlassung, eine Entscheidung, die Präsident Florentino Pérez bereits seit der gestrigen Niederlage in Erwägung gezogen hatte. Die Tatsache, dass Xabi Alonso seinen Stil nicht umsetzen konnte oder dass das Team seinen Ansatz noch nicht ganz definiert hatte, zusammen mit dem defensiven Image der letzten Tage gegen Atlético Madrid und Barça, hätte sein Schicksal besiegelt.

Eine weitere Spekulationsströmung, insbesondere international, legt jedoch nahe, dass es Alonsos Entscheidung und nicht die des Präsidenten des Vereins (und daher keine Konsensentscheidung) war, den Verein zu verlassen, wobei in diesem Fall ein vollständiger Verlust der Autorität über den Kader und den Verein verwiesen wurde. Vorfälle wie Kylian Mbappé, der seine Teamkollegen daran hinderte, eine Ehrenwache für die Champions zu bilden und die Anweisungen des Trainers missachtete, stützen diese Theorie.

Wie dem auch sei, und vielleicht werden die Gründe und wie die Trennung zustande kam, in naher Zukunft bekannt werden: Álvaro Arbeloa, bis heute Trainer von Castilla (Madrids zweiter Mannschaft) und ohne Erfahrung in der Ersten Liga der LaLiga, ist Florentino Pérez' sehr riskante Wette für den Rest der Saison.