Barcelona besiegt Real Madrid mit 3:2 und gewinnt zum zweiten Mal in Folge den spanischen Supercup

HQ

FC Barcelona gewinnt zum zweiten Mal in Folge den spanischen Supercup und besiegt Real Madrid in einem Finale, das – anders als im Vorjahr – knapper war. Raphina erzielte einen Doppelpack und Robert Lewandowski legte einen weiteren nach, während Vinícius Jr. und Gonzalo zum 3:2-Endstand trafen.

Beide Tore von Real Madrid fielen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, sodass es zur Halbzeit 2:2 stand und eine spannende zweite Halbzeit versprach, in der Hansi Flicks Jungs den Ball übernahmen.

Madrid spielte mit erheblichen Ausfällen, mit der Verletzung von Ferland Mendy in letzter Minute, während Kylian Mbappé nur 15 Minuten spielte und wenig leisten konnte, da Barça 71 % des Ballbesitzes hatte, und in den letzten Minuten deutlich mehr, nach Raphinhas letztem Tor. Álvaro Carreras kam in den letzten Sekunden des Spiels dem Tor im Elfmeterschießen nahe.

Barcelona gewinnt einen rekordverdächtigen 16. Super Cup, aber das Image war ganz anders als die 5:2-Klatsche vor einem Jahr. Real Madrid hat bereits den ersten Clásico in der LaLiga gewonnen und trifft am 10. Mai wieder aufeinander.