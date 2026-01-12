Kameras zeigen, wie Kylian Mbappé seine Teamkollegen bittet, nicht für einen Ehrengang nach Barcelona aufzustehen

HQ

Real Madrid wurde erneut im Finale des spanischen Supercups von Barcelona besiegt, ein Spiel, das 3:2 endete, in dem Kylian Mbappé, der von einer Verletzung zurückkehrte, nicht viel ausrichten konnte, da er nur die letzten 15 Minuten spielte. Er wurde jedoch in den Nachrichten, als von TV-Kameras aufgenommene Bilder zeigen, wie der französische Stürmer seine Mitspieler bittet, Barcelona bei der Preisverleihung keine Ehrenwache zu machen.

Berichten zufolge kehrten die Real-Madrid-Spieler in die Kabine zurück, als Trainer Xabi Alonso sie bat, zu bleiben und die Ehrenwache zu übernehmen, während die Barcelona-Spieler ihre Medaillen abholen wollten.

Doch wie auf den Bildern zu sehen ist, bedeutete Mbappé seinen Teamkollegen, nicht im "Pasillo" (oder Korridor, wie es in Spanien genannt wird) zu stehen, wenn einige Teamkollegen, wie Raúl Asencio, aufstanden.

Die Bilder haben aufgrund des unsportlichen Verhaltens von Mbappé nach der Niederlage gegen ihre größeren Rivalen für große Kontroversen gesorgt. Was denkst du?