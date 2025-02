Eine Woche nach seiner Rückkehr hat es Neymar bei Santos nicht geschafft, zu gewinnen, ein Tor zu schießen oder eine Vorlage zu geben

HQ

Eine Woche nach dem Debüt von Neymar Jr. bei seinem Ex-Klub Santos, wo er 2009 debütierte, hat es der brasilianische Star immer noch nicht geschafft, ein Tor zu schießen - oder zu gewinnen -. Santos, das im vergangenen Jahr aufgestiegen war, nachdem es zum ersten Mal seit über 100 Jahren in die zweite brasilianische Liga abgestiegen war, spielt derzeit gegen die Paulistão, einen früheren Wettbewerb, bevor die Ligen beginnen. Und es sieht nicht allzu gut aus.

Gestern schwanden die Hoffnungen auf die Qualifikation für die Copa Paulista, als sie mit 1:2 gegen Corinthians verloren haben, in einem Spiel, das zeigte, dass Neymar Fortschritte macht, in der Hoffnung, sein Niveau vor den Verletzungen in Saudi-Arabien wiederzuerlangen, einschließlich seiner bahnbrechenden Dribblings und mehrerer Torversuche, aber nicht in der Lage war, einen Unterschied zu machen und die negative Punktetafel zu beeinflussen. Dies folgte auf zwei enttäuschende Unentschieden, 1:1 gegen Libertadores-Meister Botafogo und 0:0 gegen Novorizontino.

Der 33-jährige Spieler hat noch Zeit, seiner Mannschaft zu helfen, sich von der traumatischen Erfahrung in der Brasileirao Serie B zu erholen, aber die Chancen, sich für die Copa Paulista zu qualifizieren, sind gering: Sie sind Dritter in der Gruppenphase.