Botafogo gewinnt CONMEBOL Copa Libertadores trotz Roter Karte Foul in den ersten 30 Sekunden

Das Finale 2024Copa Libertadores wird als eines der unwahrscheinlichsten in der 60-jährigen Geschichte des Wettbewerbs in die Geschichte eingehen.

Zunächst einmal gab es einen Sieger: Botafogo de Futebol e Regatas, ein brasilianischer Klub mit Sitz in Rio de Janeiro, der zuvor nur einen CONMEBOL-Titel gewonnen hatte, bevor er 1993 die Copa CONMEBOL - den zweithöchsten Pokal ähnlich der Europa League - und nur zwei Titel in der Campeonato Brasileiro Série A gewonnen hatte.

Das Ergebnis, 3:1 gegen den einstigen Sieger Atlético Mineiro, wurde mit 10 Spielern erreicht: Gregore wurde nach einem furchtbar gefährlichen Foul in den ersten 30 Sekunden des Feldes verwiesen. Sie können sich den schaurigen Kick unten ansehen.

Obwohl Botafogo praktisch das gesamte Spiel über im Nachteil spielte, ging Botafogo in der ersten Halbzeit durch Tore von Luiz Henrique und Alex Telles in Führung. In der zweiten Halbzeit erzielte Vargas von Atlético Mineiro das 1:2, aber trotz 22 Schüssen und 80% Ballbesitz konnten sie keinen Spielzug abschließen und da Silva setzte Botafogo in der 97. Minute den Deckel auf.

Nach diesem unvergesslichen Sieg qualifiziert sich Botafogo für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025, die im kommenden Sommer gegen die 31 besten Klubs der Welt ausgetragen wird.