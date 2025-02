Neymar Jr. feierte seinen 33. Geburtstag mit einer nicht ganz so triumphalen Rückkehr nach Santos: Rivalen baten später um Selfies

HQ

Neymar Jr. hat sein erstes Spiel für Santos seit 2013 bestritten. Der brasilianische Stürmer, der bei Santos zum Star wurde (2011, dem Jahr, in dem sie den Libertadores Cup gewannen, war er in den Top Ten des Ballon d'Or, was für einen Fußballer, der nicht in Europa spielte, fast unerhört), bevor er nach Barcelona, Paris Saint-Germain und Al-Hilal ging, ist in seine Heimat zurückgekehrt (und wurde 33 Jahre alt).

Santos spielte gegen Botafogo (Libertadores Meister im letzten Jahr) an einem siebten Spieltag der Paulistão, dem vorherigen Wettbewerb vor Beginn der Ligen. Santos gewann das Spiel mit 1:0. In der zweiten Halbzeit kam Neymar ins Spiel, doch Botafogo glich zum 1:1 aus.

Neymar hat in den letzten zwei Jahren kaum gespielt, nach einer langwierigen Verletzung in Saudi-Arabien, die ein Jahr dauerte, um sich zu erholen, und fast unmittelbar darauf folgte im vergangenen Oktober eine weitere Verletzung. Insgesamt bestritt er nur sieben Spiele für Al-Hilal.

Neymar selbst räumte ein, dass er "Minuten, Spiele" brauche. Ich bin noch nicht bei 100%. Ich hatte nicht erwartet, dass ich heute Abend so viel laufen und dribbeln würde. Ich denke, ich werde mich in vier oder fünf Spielen besser fühlen", so BBC Sport. Trotz des Ergebnisses war es ein denkwürdiger Abend im Estádio Urbano Caldeira, der Heimat von Santos, einer Mannschaft, die 2023 zum ersten Mal seit 111 Jahren abgestiegen ist, aber im vergangenen Jahr in die Brasileirão zurückkehrte. "Ich fühle mich hier zu Hause und der Ort, den ich am meisten mag, ist der Platz. Es ist eine Schande, meinen Geburtstag mit dem bitteren Beigeschmack eines Unentschiedens zu beenden, aber diese Mannschaft wird sich anpassen und den 'Torcida'-Fans viel Freude bereiten." Nach dem Spiel gingen rivalisierende Spieler von Botafogo zu ihm, um ihn um selfies und Autogramme zu bitten, auch wenn einige ihn zuvor zu harten Zweikämpfen gezwungen hatten...