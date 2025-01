Eine Lektion in Selbstbeherrschung: Pawljutschenkowa macht den am wenigsten heftigen Schlägerwurf im Tennis

HQ

Aryna Sabalenka hat sich bei den Australian Open das Ticket für ihr zehntes Major-Halbfinale verdient, nachdem sie Anastasia Pavlyuchenkova in drei Sätzen besiegt hat. Die Titelverteidigerin und Nummer 1 der Welt kämpfte mit 6:2, 2:6, 6:3, wobei der Russe im zweiten Satz mit spektakulären Punkten wie diesem zurückkam.

Zum Leidwesen von Pavlyuchenkova bedeuteten zwei Fehler ins Netz, dass Sabalenka die Siegerin war, die erste Spielerin seit Maria Sharapova im Jahr 2008, die 10 Grand-Slam-Halbfinale erreichte. Paula Badosa wartet am Donnerstag auf sie, nachdem sie die Nummer 3 der Welt, Coco Gauff, überraschend besiegt hat.

Während des Spiels führte Pavlyuchenkova das vor, was viele als "den am wenigsten heftigen Schlägerwurf in der Geschichte des Tennis" bezeichnen. Nachdem sie einen Punkt verpasst hatte, war Pawljutschenkowa kurz davor, ihren Schläger vor Wut auf den Boden zu werfen... Aber dabei beherrschte sie sich und ließ den Schläger höflich auf den Boden fallen, in einem humorvollen und irgendwie charmanten Moment.

Wutbewältigung ist etwas, woran Sportler mehr arbeiten sollten, und Pawljutschenkowa wusste, obwohl sie allen Grund hatte, wütend zu werden, sich zu beherrschen. Andere haben nicht so viel Selbstbeherrschung...