Medvédev verliert in Turin die Nerven, albert mitten im Spiel mit seinem Schläger herum

Daniil Medvédev verlor am Montag im ersten Spiel der Gruppenphase von ATP Finals 2024 in Turin gegen Taylor Fritz mit 6:4 6:4. Im Tennis kann man gewinnen oder verlieren, aber Medvédev flog in einer peinlichen Leistung völlig aus dem Ruder herum.

Im siebten Spiel des zweiten Satzes, als Medvédev gegen Fritz mit 2:4 verlor, schien er aufzugeben. Er wusste, dass er verlieren würde, also fing er an, herumzualbern: Er warf seinen Schläger in die Luft, ärgerte das Publikum und Fritz, indem er den Schläger falsch packte und ihn dann korrigierte, kurz bevor Fritz aufschlug. Er wurde von den Zuschauern ausgebuht.

Nach dem Spiel gestand er, dass er darüber nachgedacht hatte, das Spiel abzubrechen, und sagte, er sei völlig frustriert, "diesmal nur mit mir selbst, nicht mit irgendjemandem, nur mit mir selbst".

Er sagte, dass er sich zum ersten Mal "zu 100 Prozent wünscht, dass die Saison vorbei ist". "Ich habe das jeden Tag seit zwei, drei Jahren. Jedes Training ist ein Kampf. Jedes Spiel ist ein Kampf. Jetzt habe ich kein Vergnügen mehr, auf dem Platz zu stehen."

Medvédev war mehrfach wegen seiner schlechten Haltung auf dem Platz mit einer Geldstrafe belegt worden. Außerhalb des Gerichts ist er jedoch respektvoll und wird von seinen Kollegen respektiert, was diesen psychischen Zusammenbruch umso trauriger macht.

Fritz glaubt, dass Medvédev immer noch versuchte, um das Spiel zu kämpfen

"Ich finde ihn wirklich lustig, um ehrlich zu sein. Selbst wenn er nicht gegen mich spielt, bringt er mich immer zum Lachen", sagte Fritz und glaubt nicht, dass Medvédev einfach aufgab, sondern versuchte, ihn aus dem Fokus zu bringen. Medvédev gewann zwei weitere Partien.

Die Einstellung der russischen Spieler war verwerflich, aber es gibt einen Unterschied zwischen herumalbern und unverblümter Respektlosigkeit gegenüber den Rivalen, wie man es vor ein paar Wochen in Paris gesehen hat.

Medvédev ist immer noch die Nummer 4 in der ATP, auch wenn er eine Position an Fritz verliert, ist es immer noch "anständig", sagt er, aber mental ist er einfach in einem guten Zustand, und hat in diesem Jahr noch kein einziges Turnier gewonnen.