Ein weiterer japanischer Fahrer wird beim Großen Preis von Japan an diesem Wochenende im Rampenlicht stehen

Einer der Protagonisten des Großen Preises von Japan an diesem Wochenende wird zufällig ein japanischer Fahrer sein: Yuki Tsunoda, der gerade von Red Bull in das Hauptteam versetzt wurde, tauscht die Plätze mit Liam Lawson, der zu Racing Bulls, dem zweiten Team von Red Bull, "abgestiegen" ist. Der 24-jährige Tsunoda hat seit 2021 (damals noch unter dem Namen AlphaTauri, später in RB Honda umbenannt) mit 92 Rennen und 94 Karrierepunkten viel Erfahrung bei Racing Bulls.

Aber auch ein anderer japanischer Formel-1-Fahrer wird an diesem Wochenende im Rampenlicht stehen. Die Rede ist von Ryō Hirakawa, BWT Alpine Ersatzfahrer, der am Freitag im 1. Freien Training zum Einsatz kommen wird, teilte das Team mit.

Der 31-jährige Harakawa arbeitet als Ersatzfahrer für die Alpine-Fahrer Jack Doohan und Pierre Gasly. Zuvor arbeitete er in der Saison 2024 für McLaren und gab sein Debüt beim Großen Preis von Abu Dhabi 2024 bei einer Trainingssitzung. Er hat jedoch nicht an den wichtigsten F1-Rennen teilgenommen, sondern liegt sein Fokus woanders, bei Toyota Gazoo Racing in der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft, wo er 2022 und 2023 die Meistertitel sowie 2022 die 24 Stunden von Le Mans gewann.

Harakawas Anwesenheit bei der FP1-Session beim Großen Preis von Japan wurde bereits im Januar angekündigt, und der Fahrer sagte in einer Teamerklärung, dass er sich freue, vor lokalen Fans in Japan zu fahren.