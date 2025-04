Großer Preis von Japan: Wann findet das nächste Formel-1-Rennen am 6. April statt?

HQ

Die Formel 1 kehrt diese Woche nach einer zweiwöchigen Pause und zwei dramatischen Rennen zurück: Das erste in Australien war aufgrund der regnerischen Bedingungen ein Gemetzel, das zweite in China war ein Fiasko für Ferrari, da beide Fahrer disqualifiziert wurden.

Der nächste Grand Prix ist der Große Preis von Japan. Die Meisterschaft bleibt im Osten, was bedeutet, dass Formel-1-Fans in Europa, die das Rennen und das Qualifying live sehen wollen, am kommenden Wochenende sehr früh aufstehen müssen. Auf dem Suzuka Circuit wird es kein Sprintrennen geben.

Wann kann man den Großen Preis von Japan am nächsten Wochenende sehen:



Freies Training 1: Freitag, 4. April, um 3:30 Uhr GMT+1, 4:30 Uhr MESZ



Freies Training 2: Freitag, 4. April, um 7:00 Uhr GMT+1, 8:00 Uhr MESZ



3. Freies Training: Samstag, 5. April, um 3:30 Uhr GMT+1, 4:30 Uhr MESZ



Qualifying: Samstag, 5. April, um 7:00 Uhr GMT+1, 8:00 Uhr MESZ



Rennen: Sonntag, 6. April, um 6:00 Uhr GMT+1, 7:00 Uhr MESZ



Auf den Großen Preis von Japan folgt eine Woche später der Große Preis von Bahrain am 13. April, gefolgt vom Großen Preis von Saudi-Arabien am 20. April. Nach einer zweiwöchigen Pause wird die Meisterschaft am 4. Mai zum Großen Preis von Miami von Asien nach Amerika verlegt.