Red Bull bestätigt den Wechsel zwischen Yuki Tsunoda und Liam Lawson

Jetzt ist es offiziell: Red Bull hat gerade bekannt gegeben, dass Yuki Tsunoda Liam Lawson für den Rest der Saison, beginnend beim Großen Preis von Japan nächste Woche, für das Red Bull-Team ersetzen und der Teamkollege von Max Verstappen werden wird. Lawson wird neben Isack Hadjar bei Racing Bulls, dem zweiten Team des Unternehmens, arbeiten. Diese Woche begannen Gespräche über eine schnelle und plötzliche Ablösung von Lawson, und obwohl Teamchef Christian Horner sagte, dass sie die Pflicht haben, Lawson zu schützen, war klar, dass Lawson nicht die Leistung erbrachte, die für ein Team erforderlich war, das den Konstrukteurstitel und die Fahrermeisterschaft anstrebt.

In der am Donnerstagmorgen veröffentlichten Erklärung erklärte Horner, dass sie zwei Ambitionen haben: die Fahrerweltmeisterschaft zu verteidigen und den Konstrukteurstitel zurückzuerobern, also "ist das eine rein sportliche Entscheidung". "Es war schwierig zu sehen, wie Liam in den ersten beiden Rennen mit dem RB21 zu kämpfen hatte, und daher haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen, frühzeitig zu wechseln."

Er behauptet auch, dass sie mit dem RB21-Auto zu tun haben, das Verstappen selbst Probleme bereitet, und glaubt auch, dass Liam davon profitieren wird, Erfahrungen bei Racing Bulls zu sammeln.

Es ist schockierend, aber vielleicht nicht allzu unerwartet: Niemand hat wirklich verstanden, warum Horner sich für Lawson als Ersatz für Sergio Pérez entschieden hat, der nach der Saison 2024 gefeuert wurde: Der 23-jährige Neuseeländer fuhr in der Saison 2023 und 2024 nur sporadisch als Ersatzfahrer für das zweite Team von Red Bull und vertrat Daniel Ricciardo. während Tsunoda, 24, viel mehr Erfahrung als Hauptfahrer hatte. Wie die BBC betonte, übertraf Tsunoda Lawson im Jahr 2023 viermal zu zwei und 2024 sieben zu zwei Mal und erzielte ein besseres Ergebnis von sechs zu vier, als beide zusammen fuhren.