Die Umstrukturierung auf der Bank von Real Madrid, die nun von zwei der drei Beteiligten bestätigt wird (Brasilien gab bekannt, dass Carlo Ancelotti im Juni Trainer wird, und Bayer Leverkusen hat sich bereits von Xabi Alonso verabschiedet), wird weitere Rückwirkungen haben. Eine große Frage stellt sich nun: Wer wird jetzt das Sagen haben, nach der kurzen, aber beeindruckenden Zeit von Xabi Alonso, der die "Neverkusen" in nur zwei Jahren zum Triple-Sieger in Deutschland machte.

Die Gerüchte über einen Nachfolger von Alonso konzentrieren sich auf zwei Personen: den Niederländer Erik ten Hag, der zu Beginn der Saison von Manchester United entlassen wurde, und einen weiteren jungen spanischen Trainer, der tatsächlich an der Seite von Xabi Alonso in der spanischen Nationalmannschaft spielte (Gewinn der Weltmeisterschaft 2010 und der UEFA-Meisterschaft 2008 und 2012): Cesc Fábregas.

Von den beiden ist Fábregas' Name derjenige, der am lautesten klingt. Der ehemalige Mittelfeldspieler von Arsenal, Barcelona, Chelsea und Monaco ist mit 38 Jahren einer der jüngsten Trainer im europäischen Fußball. Fábregas beendete 2023 seine Karriere als Spieler beim Serie-A-Klub Como und begann Monate später als Trainer der U19-Mannschaft zu arbeiten, kurz darauf debütierte er als Trainer der ersten Mannschaft, zunächst als Interimstrainer und in der Saison 2024/25 als Cheftrainer. Comos Saison verlief durchwachsen: Zehnter in der Serie A mit 13 Siegen, 9 Unentschieden und 14 Niederlagen in dieser Saison. Eine großartige Serie von sechs Siegen in Folge brachte Fábregas jedoch die Auszeichnung als Trainer des Monats April in der Serie A ein.

Es wird gemunkelt, dass Davide Ancelotti den Platz von Fábregas einnehmen wird, wenn er Como verlässt

Laut SkySports hat Fábregas gesagt, dass es sein Wunsch ist, Como zu verlassen, obwohl er im vergangenen Jahr einen Vierjahresvertrag unterschrieben hat. Und wer würde Comos Sitz einnehmen, wenn Fábregas geht? Laut Sport wäre einer der Kandidaten Davide Ancelotti, Carlos Sohn, der mit seinem Vater Assistenztrainer bei Real Madrid war, aber mit ihm nach Brasilien reisen wird. Ein überraschender "Dominoeffekt", der begann, als Real Madrid in dieser Saison zu schwächeln begann...