Carlo Ancelotti offiziell als brasilianischer Nationaltrainer bestätigt

Nach monatelangen Spekulationen sind nun alle Teile des Puzzles an Ort und Stelle. Xabi Alonso verabschiedete sich von Bayer Leverkusen, unterschrieb einen Vertrag bei Real Madrid, Carlo Ancelotti wird sich dann seinen Traum erfüllen, die brasilianische Nationalmannschaft zu trainieren. Eine große Herausforderung für einen der am meisten ausgezeichneten Fußballtrainer aller Zeiten, denn Brasilien, die erfolgreichste internationale Fußballmannschaft aller Zeiten, hatte in letzter Zeit viel zu kämpfen, zuletzt gab es eine 1:4-Klatsche gegen Argentinien.

Der brasilianische Fussballverband (CBF) sagte, es sei "ein Meilenstein", in dem "zwei Ikonen zusammenkommen werden - der einzige fünfmalige FIFA-Weltmeister und ein Trainer mit einer unübertroffenen Bilanz in den europäischen Elitewettbewerben", und dankte dem Präsidenten von Real Madrid, Florentino Pérez, dafür, dass er Ancelottis Abgang während seiner Vertragslaufzeit ermöglicht hat, die 2026 ausläuft - wie es bei Xabi Alonso in Leverkusen der Fall war -.

"Carlo Ancelotti an die Spitze Brasiliens zu holen, ist mehr als ein strategischer Schritt. Es ist ein Statement an die Welt, dass wir entschlossen sind, den höchsten Platz auf dem Podium zurückzuerobern. Er ist der größte Trainer der Geschichte und führt jetzt die größte Nationalmannschaft der Welt", sagte Ednaldo Rodrigues, Präsident des CBF.

Wann wird Carlo Ancelotti sein Debüt in der brasilianischen Nationalmannschaft geben?

Ancelotti wird keine Zeit verlieren, und seine ersten beiden Spiele werden Teil der Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2026 gegen Ecuadro und Paraguay am 6. und 11. Juni sein. Brasilien war seit März ohne Cheftrainer, als Doríval Júnior entlassen wurde.

Der mit 15 Titeln am häufigsten ausgezeichnete Trainer in der Geschichte von Real Madrid hatte jahrelang seinen Wunsch geäußert, die brasilianische Nationalmannschaft zu trainieren, aber dies stand im Widerspruch zu seinem Wunsch, bei Real Madrid zu bleiben. Der 65-jährige Italiener wird Brasiliens erster ausländischer Trainer seit 111 Jahren Canarinha sein, aber wenn er es schafft, die Ergebnisse zu verbessern, werden sich nicht viele Leute beschweren. Seine professionelle Beziehung zu Vinícius Jr., Rodrygo und Endrick von Real Madrid wird dabei helfen.