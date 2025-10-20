Ehemalige Östersunds-Legende Graham Potter wird Cheftrainer der schwedischen Nationalmannschaft

HQ

Graham Potter, englischer Fußballtrainer, der kürzlich bei West Ham United gefeuert wurde, hat in Schweden einen neuen Job als neuer Cheftrainer der schwedischen Nationalmannschaft gefunden und ersetzt Jon Dahl Tomasson mit der schwierigen Aufgabe, sich nach dem Desaster in der Qualifikation in der vergangenen Woche mit nur einem Punkt in vier Spielen die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 zu sichern.

Der Vertrag für Potter erstreckt sich über die laufende Qualifikationsphase mit Spielen gegen die Schweiz und Slowenien im November und einem möglichen Playoff im März und wird automatisch über die Weltmeisterschaft 2026 verlängert, wenn sich Schweden qualifiziert.

"Alle Entscheidungen, die wir jetzt getroffen haben, wurden auf der Grundlage der Optimierung der Bedingungen getroffen, um unser Ziel erreichen zu können", sagte Kim Källström, Head of Football des schwedischen Fußballverbands, sehr bestimmt. "Mit Graham Potter bekommen wir eine starke und erfahrene Führung, die auf höchstem Niveau erprobt wurde"

Potter ist den englischen Fans vielleicht besser bekannt durch seine jüngsten Stationen bei Swansea City, Brighton & Hove Albion, Chelsea und West Ham United, aber in Schweden ist er eine Legende, da er zwischen 2011 und 2018 einen Viertligisten, Östersunds FK, von der vierten in die erste Liga führte und den ersten Sieg im Svenska Cupen feierte. 2017 den schwedischen Pokal und sogar das Achtelfinale der Europa League, wo man 2018 gegen Arsenal verlor.

"Ich bin sehr demütig über die Aufgabe, aber auch unglaublich inspiriert. Schweden hat fantastische Spieler, die unter den Wochen in den besten Ligen der Welt abliefern. Meine Aufgabe wird es sein, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir als Team auf höchstem Niveau Leistung bringen, um Schweden im nächsten Sommer zur Weltmeisterschaft zu führen."