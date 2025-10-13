Das eine Wunder, das Schweden bei der WM 2026 nach der jüngsten Niederlage gegen den Kosovo retten kann

HQ

Schwedens Nationalmannschaft schaufelte am Montag weiter ihr eigenes Grab: Sie brauchte einen Sieg gegen den Kosovo, um in der Qualifikation für die WM 2026 am Leben zu bleiben, verlor aber erneut gegen das osteuropäische Land, trotz des Rückstands von 60 Plätzen in der FIFA-Rangliste (Schweden ist 32, Kosovo 91).

Schweden liegt mit nur einem Punkt, den es im September beim 2:2-Unentschieden gegen Slowenien gab, immer noch am Ende der Gruppe B. Slowenien trennte sich 0:0 von Gruppenführer Schweiz und verließ die Gruppe B so:

Gruppe B



Schweiz: 10 Punkte, +9 GD

Kosovo: 7 Punkte, -1 GD

Slowenien: 3 Punkte. -3 GD

Schweden: 1 Punkt, -5 GD



Nur die Schweiz oder der Kosovo können sich an der Spitze platzieren und sich direkt für die Weltmeisterschaft qualifizieren, während der Zweite in die Play-offs einzieht. Dritter und Vier scheiden aus. Damit ist Blågult, eine Mannschaft mit einigen der besten (oder teureren) Stürmer der Premier League, Alexander Isak und Viktor Gyökeres, von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen, es sei denn, sie gewinnen ihre anstehenden und letzten beiden Gruppenspiele im November und hoffen, dass Kosovo beide Spiele verliert.

Mit nur einem Punkt können sie nur auf den zweiten Platz in der Gruppe und den Einzug in die Play-offs hoffen. Aber selbst wenn sie es schaffen, alle Spiele zu gewinnen und Kosovo beide Spiele verliert, würden sie mit dem Kosovo gleichziehen... müsste aber die Tordifferenz noch verbessern (aktuell -5 für Schweden, -1 für Kosovo).

Die Qualifikation für die Nations League, das Wunder, auf das Schweden zählt

Schwedens einzige Hoffnung besteht darin, einen Play-off-Platz zu ergattern, indem sie einen der vier Plätze einnehmen, die den vier bestplatzierten Gruppensiegern der UEFA Nations League 2024-25 zur Verfügung stehen, die bis November nächsten Jahres nicht unter den ersten beiden ihrer WM-Qualifikationsgruppe landen.

Schweden ist derzeit Zehnter in dieser Liste, aber es scheint sehr wahrscheinlich, dass andere Länder in dieser Liste wie Norwegen, England, Frankreich, Spanien, Portugal, die Tschechische Republik und möglicherweise Deutschland nach ihrem 1:0-Sieg gegen Nordirland am Montag unter den ersten beiden in ihren Gruppen landen werden. Das würde den Raum für Wales, Rumänien und Schweden öffnen, um einen Play-off-Platz für die Weltmeisterschaft zu erhalten, selbst wenn sie in ihrer Gruppe nicht unter den Top 2 landen.