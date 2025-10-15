Schwedens Trainer Jon Dahl Tomasson nach Debakel in der WM-Qualifikation entlassen

HQ

Schweden war eines der schlechtesten Länder in der WM-Qualifikation, holte nur einen Punkt aus einem Unentschieden gegen Slowenien und verlor die drei anderen Spiele, darunter die Heimniederlagen gegen den Kosovo (0:1) und die Schweiz (0:2) in dieser Woche. Und das, obwohl sie über viele nationale Talente verfügt, darunter Stürmer wie Viktor Gyokeres von Arsenal und Alexander Isak von Liverpool.

Infolgedessen wurde Cheftrainer Jon Dahl Tomasson aus dem Team gefeuert. Laut schwedischen Medien ist es das erste Mal, dass ein Cheftrainer aus Schweden vor Ablauf seines Vertrags entlassen wurde. "Die Entscheidung basiert auf den mangelnden Ergebnissen in den WM-Qualifikationsspielen", teilte der schwedische Fußballverband in einer Erklärung mit.

"Es besteht immer noch die Chance auf ein Playoff-Spiel im März und unsere Verantwortung ist es, dafür zu sorgen, dass wir die bestmöglichen Voraussetzungen haben, um ein WM-Finale erreichen zu können. In diesem Zusammenhang glauben wir, dass eine neue Führung in Form eines neuen Nationaltrainers erforderlich ist."

"Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Jon für diese Zeit zu danken. Jon war professionell in seinem Umgang mit den Spielern, den Führungskräften in der Nationalmannschaft und mit dem SvFF. Es ist immer traurig, getrennte Wege zu gehen, aber Fußball basiert auf Ergebnissen und wir sind an einem Punkt angelangt, an dem Ergebnisse nicht mehr ausreichen", sagte Fußballtrainer Kim Källström.

Als Spieler spielte Tomasson als Stürmer bei Klubs wie Feyenoord, Newcastle, Mailand, Stuttgart und Villarreal und wurde auch der beste Torschütze in der Geschichte der dänischen Nationalmannschaft. Als Trainer trat er im Februar 2024 in die schwedische Nationalmannschaft ein und löste Jane "Janne" Anderson ab, die die Mannschaft 2018 in Russland bis ins Viertelfinale führte, sich aber weder für Katar 2022 noch für die UEFA Euro 2024 qualifizieren konnte.

Nun sind die Chancen auf den zweiten Gruppenplatz, der ihnen den Zugang zu den Play-offs ermöglichen würde, extrem begrenzt. Schweden kann sich auf das Erreichen dieser zweiten Runde der WM-Qualifikation nur über die vier Plätze verlassen, die den vier besten Gruppenführern der Nations League 2024/25 vorbehalten sind, die sich nicht über die Gruppenphase qualifiziert haben, und es sieht gut aus für sie... Trotz des internationalen Spotts.