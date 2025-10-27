EFL Cup-Achtelfinale am Dienstag und Mittwoch für Arsenal, Liverpool, Chelsea, Wrexham...
Die meisten kommen aus der Premier League, aber es gibt immer noch einen aus der vierten Liga...
Nach den europäischen Einsätzen in der letzten Woche ist es diese Woche Zeit für nationale Wettbewerbe. In England findet zwischen Dienstag und Mittwoch die vierte Runde des EFL Cups (Achtelfinale) statt. Dieser Wettbewerb, der auch als Carabao Cup oder Ligapokal bekannt ist und vor dem wichtigeren FA Cup ausgetragen wird, bietet vielen Klubs der unteren Ligen immer noch die Möglichkeit, gegen die Top-Klubs der Premier League anzutreten.
In der Vorrunde schaltete zum Beispiel der Viertligist Grimsby Town Manchester United aus...
Im Achtelfinale kommen 11 Teams aus der Premier League, zwei aus dem Zweitligisten Championship (Wrexham, Swansea), zwei aus der League One (Cardiff City, Wycombe) und einer aus der League Two (Grimsby).
Dienstag, 28. Oktober
- Grimsby Town - Brentford: 19:45 Uhr GMT, 20:45 Uhr MEZ
- Wycombe vs. Fulham: 19:45 Uhr GMT, 20:45 Uhr MEZ
- Wrexham vs. Cardiff City: 20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ
- Swansea vs. Manchester City: 19:45 Uhr GMT, 20:45 Uhr MEZ
Mittwoch, 29. Oktober
- Arsenal vs. Brighton: 19:45 Uhr GMT, 20:45 Uhr MEZ
- Liverpool vs. Crystal Palace: 19:45 Uhr GMT, 20:45 Uhr MEZ
- Wolverhampton Wanderers vs. Chelsea: 19:45 Uhr GMT, 20:45 Uhr MEZ
- Newcastle vs. Tottenham: 20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ
Im vergangenen Jahr gewann Newcastle United mit einem Sieg gegen Liverpool seine erste große Trophäe überhaupt. Erwartest du in dieser Runde einen weiteren "Riesenkiller"?