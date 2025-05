Drag x Drive Hands-on-Vorschau: Was habe ich gerade gespielt?

HQ

Als die Mouse Mode für die neuen Joy-Con 2 Controller vor Monaten durchgesickert sind, haben viele von uns begonnen, sich mögliche Einsatzmöglichkeiten auszudenken. Die offensichtlichsten waren für Partyspiele (wie es z.B. bei Super Mario Party Jamboree der Fall sein wird), für Strategiespiele (wie es bei Civilization VII der Fall sein wird) oder für Ego-Shooter (wie es bei Metroid Prime 4: Beyond der Fall sein wird). Aber Nintendo brauchte ein Stück Software, um wirklich eine innovative Kernanwendung für das größte neue Feature des Switch 2 zu demonstrieren, wenn wir über Spielmöglichkeiten sprechen, wenn man bedenkt, dass alles andere eine Weiterentwicklung dessen ist, was vorher kam.

Und ich spreche nicht von dem umstrittenen Nintendo Switch 2 Welcome Tour, einem nicht enthaltenen Titel, der aus mehreren verschiedenen Demos besteht, sondern von einem vollwertigen Spiel, das um eben dieses Feature herum aufgebaut wurde, auch wenn man bedenkt, wie man Mouse Mode mit den beiden Joy-Con 2 gleichzeitig gehen kann, die Hände parallel auf dem Tisch liegen - oder auf dem Schoß, oder auf Ihren Sofaarmen oder auf Ihrem Sofa.

Offensichtlich spreche ich von Drag x Drive, einem Sportspiel, das während der Nintendo Switch 2 Direct vorgestellt wurde und das ein paar Notizen aus den Büchern anderer äußerst erfolgreicher Sporttitel wie Rocket League und Nintendo Switch Sports aufnimmt. Und man muss zugeben, dass die Hauptprämisse nichts weniger als brillant ist: Es dreht sich alles um futuristischen Rollstuhlbasketball, was bedeutet, dass man "schleppen" muss, um, naja, ähm, "zu fahren". Indem Sie die magnetische Seite des Controllers Joy-Con 2 auf eine Oberfläche schieben, steuern Sie jede Hand und jeden Arm der Charaktere, indem Sie entweder das linke oder das rechte Rad des Stuhls vorwärts oder rückwärts bewegen. Eine, wenn du dich drehen willst, beides gleichzeitig, wenn du dich geradeaus bewegen willst - oder es zumindest versuchen willst.

Lassen Sie mich hier etwas persönlichen Hintergrund hinzufügen, da ich denke, dass es wichtig ist, ihn für den Kontext zu berücksichtigen. Ich liebe Bewegungssteuerungen und Controller-Innovationen. Ich habe buchstäblich vor fast 20 Jahren angefangen, aus Faszination für ihre Möglichkeiten über Videospiele zu schreiben. Ich habe sie all die Jahre genossen, wenn sie richtig gemacht wurden, bis zu dem Punkt, an dem wir jetzt mit Geräten wie VR-Controllern, Gyroskopen und Beschleunigungsmessern im Telefon, den haptischen DualSense-Funktionen und natürlich Nintendos bewegungsbetriebenen Controllern Switch und Switch 2 sind. The Legend of Zelda: Skyward Sword war ein Traum, der wahr wurde, wenn du verstehst, was ich meine. Mit anderen Worten, ich bin kein Hater, war es nie.

Doch in diesem Fall, und so sehr die Steuerelemente in Bezug auf das Design absolut sinnvoll sind und dann einwandfrei für den Zweck funktionieren, fühlten sie sich für keinen einzigen Moment der 15-20 Minuten, die ich mit Drag x Drive verbracht habe, gut an. Ich hatte nicht das Gefühl, die volle Kontrolle über den Charakter des Spielers zu haben, selbst nachdem ich das komplette Tutorial vor einem vermeintlich spannenden 3v3-Match durchgespielt hatte. Auch hier ist die Steuerung reaktionsschnell, wenn man rutscht, hebt und rutscht, und ich denke, es ist eine Frage des Trainings und der Gewöhnung, um eine genaue Manövrierfähigkeit zu erreichen, aber davon war ich ziemlich weit entfernt. Tatsächlich fühlte sich die Steuerung unnötig komplex an und vor allem... macht einfach keinen Spaß.

Habe ich heimlich den Tisch poliert? Pizzateig kneten? Ich glaube, ich hatte mit dem ganzen Schema zu kämpfen. Es ist intuitiv, versteh mich nicht falsch, aber wenn man frontal mit einem anderen Spieler zusammenstoßen muss, um den Ball zu stehlen, oder schneller hin und her fahren muss, um entweder zu verteidigen oder einen besseren Raum zum Schießen oder Passen zu finden, wurde es zu schnell zu frustrierend, sogar ärgerlich. ZR oder ZL funktionieren auch gut als Bremsen, L+R für Pass, und dann hebt man die Hand und lässt den Basketballwurf mit dem Handgelenk auf eine sehr natürliche Art und Weise schnippen, um einen Schuss zu machen, was mir einen kleinen Einblick in die Zufriedenheit gab, aber selbst das wurde meiner Erfahrung genommen, als ich wieder fahren musste.

Das Problem ist also nicht die unbeholfene, nicht so ergonomische Haltung, die ich bei Metroid Prime 4: Beyond nicht mochte, da man nicht so viele Knöpfe drücken oder auf dem Bildschirm herumzielen muss, sondern es ging mehr darum, wie es sich anfühlte: als würde ich einen Teil meiner sehr knappen, sehr wertvollen Zeit mit der Maschine verschwenden, so wie mich meine Neugier zu diesem Spiel gezogen hat. Es hat mich ein bisschen wütend gemacht, muss ich zugeben, und ich bin mir nicht so sicher, ob ich es noch einmal spielen will.

Es war auch kein Hingucker. Bei so vielen Spielen, Erst- und Drittanbietern, die diese wunderschönen tragbaren 1080p HDR-Bildschirme und diese 4K/60-Grafik zum ersten Mal auf einer Nintendo-Konsole im Fernsehen präsentierten, wirkte dieses Spiel langweilig und hässlich. Keine Persönlichkeit, keine ausgefallenen futuristischen Sporteffekte, alles grau und generische Science-Fiction. Für einen Titel, der, nicht zu vergessen, bereits im Sommer-Launch-Fenster erscheint.

Wie auch immer, ich bin mir bewusst, dass es hier unterschiedliche Meinungen gibt. Ich kenne einen Kollegen, der sich mit der Steuerung beschäftigt hat und seine Zeit genossen hat, vielleicht sogar die Fortbewegungsmechanik gemeistert hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Leute extrem gut sein werden, vielleicht sogar Profis, und dass dies ein wettbewerbsfähiges Potenzial haben könnte, wenn die Steuerung selbst funktioniert. Und einmal mehr, Sie müssen die geniale Prämisse und die zugängliche, integrative Botschaft dahinter lieben. Aber wenn es um die buchstäbliche Zugänglichkeit geht, den Controller in die Hand zu nehmen und zu spielen, die wir erwarten, ist sie im Moment einfach nicht da.