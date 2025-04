Metroid Prime 4: Beyond Hands-On Impressionen - Kann Samus Aran steuern wie ein Twitch-Shooter?

HQ

"Metroid wird spielbar sein". Ich bin heute mit der guten Nachricht aufgewacht, bevor ich an der Veranstaltung Nintendo Switch 2 Premiere in Paris teilgenommen habe, bei der sowohl das kommende System als auch eine ganze Reihe von Spielen, alt und neu, darauf warteten, dass wir sie zum ersten Mal ausprobieren konnten. Ich habe sowohl Mario Kart World als auch Donkey Kong Bananza erwartet, da sie innerhalb des Startfensters veröffentlicht wurden, aber Metroid Prime 4: Beyond bleibt undatiert und Nintendo bleibt schüchtern in dem, was sie bisher zeigen, sowohl als es einen vollständigen Titel bekam als auch letzte Woche, als es sich zu seinem Start im Jahr 2025 verpflichtete, ebenfalls auf dem OG Switch.

Aber das war das Nintendo Switch 2 Edition, wie bereits auf dem Titelbildschirm angegeben. Auf den ersten Blick bedeutete das eine schärfere Grafik. Wir werden natürlich in ein paar Monaten in der Lage sein, die Versionen nebeneinander zu vergleichen, und ich freue mich darauf, den Detailgrad bei 4K/60fps in Resolution Mode zu überprüfen, aber die heutige Demo war auf Performance Mode voreingestellt, was 1080p/120fps auf kompatiblen Bildschirmen bedeutet. Ich habe im Fernsehen gespielt, vor allem, weil ich auch die verschiedenen Steuerungsmethoden ausprobieren konnte.

Aber bevor ich über die Steuerung als den vielleicht wichtigsten Aspekt der neuesten Adaption der Serie spreche, lassen Sie mich über das Gefühl sprechen.

Die ersten Minuten von Metroid Prime 4: Beyond fühlen sich genau so an, wie man es aus der geliebten Prime -Serie kennt und liebt. Es ist ein bisschen ähnlich wie Metroid Prime: Remastered und Metroid Prime 3: Corruption, da ersteres das ist, das ich (und jeder andere Fan) vor zwei Jahren gespielt habe (wobei dies eine natürliche Fortsetzung ist, da 2-3 nie auf die Switch kamen) und wobei letzteres mit einer Galactic Federation actionlastigen Kriegsführungs-Anfangssequenz beginnt, was dem, was ich heute gespielt habe, in Ton und Tempo sehr ähnlich ist. Aber, ja, Samus Aran bewegt sich genau so, wie du es erwartest, dass sie sich bewegt, Visiere begleiten dich natürlich, und das Schießen, morphball, Scannen und jede andere Aktion fühlt sich genauso an wie die Vorgänger.

Also nein, ich werde euch nichts über tiefere Erkundungen, Atmosphäre oder komplizierte Rätsel erzählen können, so sehr sie auch das definieren, was wir wahrscheinlich am meisten an der First-Person-Abenteuerserie lieben. Es macht jedoch Sinn, genau wie damals mit Corruption auf dem Wii, da es diese 15 Minuten nutzt, um Sie mit den neuen Steuerelementen vertraut zu machen.

Nachdem all das aus dem Weg geräumt ist, die Steuerung. Im Moment glaube ich nicht, dass ich MP4: Beyond im Mouse -Modus spielen werde, wenn es später in diesem Jahr erscheint. Zumindest nicht länger als 10 Minuten am Stück. Der Steuerungsmodus ist auf jeden Fall interessant, natürlich eine nette Idee für die Joy-Con 2 -Controller und das genaueste Zielsystem, das die Serie je gesehen hat. Aber, und das ist ein großes ABER, nach einer Weile hatte ich Schmerzen im Handgelenk. Die rechte Joy-Con (in meinem Fall, da ich Rechtshänder bin) ist einfach keine Maus, und der Griff lässt Sie sie fester greifen, während Sie gleichzeitig versuchen, die Tasten zu erreichen und zu angeln, wie sie auf einem Tisch oder Mauspad sitzt. Man kann diagonal mehr nach links zielen, wenn es sich angenehmer und natürlicher anfühlt, aber bei mir hat es einfach nicht Klick gemacht. Davon abgesehen landete ich Schüsse auf dem Bildschirm, als wäre es ein PC-Shooter, entweder während ich mich in den Bereichen bewegte oder während ich mit ZL auf Feinde zielte, und es gab Kollegen, die es die ganze Zeit mochten. Allerdings, und da ich nicht der Einzige war, der so dachte, erwarte ich bereits, dass Nintendo einen superteuren alternativen Maus-Controller für diejenigen herausbringt, die ständig auf dem Desktop oder auf dem Tisch spielen wollen, denn die Präzision ist großartig.

Und wie ändere ich die Kontrollmethode? Das habe ich mich auch gefragt. Aber das hat mir sehr gut gefallen, da ich es beim Spielen gelernt habe. Ich war es einfach leid, die "Maus" herumzuschleppen, also hob ich meine Hand und... Voila! Es schaltete automatisch auf Handheld-Steuerung um. Sie müssen also nicht einmal die Menüs durchsuchen (in denen ich die Empfindlichkeit für Maus, Gyro und Sticks einstellen konnte), Sie entscheiden einfach, wie Sie einen bestimmten Abschnitt anders angehen möchten oder einfach nur, weil Sie der aktuellen Methode überdrüssig sind. Mit zwei Joy-Cons 2 in der Hand spielt es sich wie Metroid Prime Remastered auf Switch 1, nur dass das Zielen mit dem Kreisel reaktionsschneller, genauer und flüssiger erscheint, auch wenn es nie so schnell sein wird wie der kamerabasierte Zeiger des Wii. Die HD Rumble 2 fühlten sich in der Zwischenzeit noch besser und nuancierter an, genau wie die größeren Sticks.

Mit beiden Steuerungsmethoden bin ich durch mehrere Räume gegangen, in denen ich kämpfende Galactic Federation Soldaten gegen Space Pirates unterstützt habe, und habe auch ein wenig (X) und morphballing (Y) herumgescannt. Ich hatte Space Jump für meine normalen Sprünge (B oder L) freigeschaltet, die gleiche Taste wie Boost für meine Morphball (Y). Ich schoss zielsuchende Raketen mit R und den normalen Strahl entweder mit A oder ZR, was dasselbe war, um Morphball Bomben abzuwerfen oder den Strahl aufzuladen, um Pickups anzulocken. Ich habe sogar meinen ersten Energy Tank bekommen, einen hässlichen Mini-Boss namens Aberax besiegt und einen der Bösewichte getroffen, ein bekanntes Gesicht, das ich von Metroid Prime Hunters kannte.

HQ

Zwei nette Details zu den Galactic Federation Kräften: A) In einem Abschnitt kannst du mehrere Menschenleben retten, wenn du ihn schnell genug aufwischst, bevor ein Metroid -Antrieb Space Pirate sie alle tötet. Und, B), der Galactic Federation hat den zweibeinigen bemannten Kriegsmech der Schwergewichtsklasse Golem Mk-99 in seinen Reihen, der so krass aussieht, wie er wahrscheinlich furchterregend sein wird, wenn er unweigerlich in die falschen Hände gerät.

Leider hatte ich keine Kopfhörer, um zu überprüfen, ob sich die Musik so "primey" anfühlt wie die Umgebungen, die Effekte und die gesamte Grafik, die übrigens solide und anständig aussieht und für die Augen nicht so "auffällig" ist wie die offizielle Schlüsselgrafik in Bezug auf die Farbpalette. Ich freue mich schon darauf, diese klischeehaften Raumstationsumgebungen zu verlassen, um tiefer in die Wildnis von Planet Tanamaar einzutauchen, denn dort würde man auch einen Metroid Prime -Eintrag erwarten, um sich auszuzeichnen.

Also ja, eine auf die Steuerung fokussierte Demo oder ein Intro (einschließlich einer ehrgeizigen, kriegerischen CGI-Sequenz), die mich sehr glücklich gemacht hat, einfach mehr Metroid Prime, das sich wie Metroid Prime anfühlt, aber mit moderner Grafik und flüssigerem Alles. Ich muss einen bequemeren Weg finden, um den Mouse -Modus zum Laufen zu bringen, aber im Moment kann ich es kaum erwarten, ihn auf Switch 2 mit Sticks+Gyro zu spielen, hoffentlich bald. Es ist Cosmic Year 20X9, aber in der realen Welt ist es 2025, und es ist an der Zeit, dass wir ein neues Prime bekommen.