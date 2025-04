Nintendo Switch 2 Direct Recap: Alle Ankündigungen und Enthüllungen

HQ

Die Nintendo Switch 2 Direct ist vorbei und es war ein großer. Die Show dauerte fast eine Stunde und präsentierte tiefere Einblicke in die Konsole selbst und die Sammlung von Spielen, die sie beim Debüt unterstützen wird. Wenn man bedenkt, dass viel ausgepackt wurde, suchen Sie vielleicht nach einer kürzeren Zusammenfassung dessen, was passiert ist und was präsentiert wurde. Wenn ja, suchen Sie nicht weiter.

Wir haben alle Ankündigungen und Enthüllungen in diesem Artikel an einem Ort zusammengefasst und die relevanten Informationen für jede einzelne in einer komprimierten Form zusammengefasst. Also, machen Sie es sich gemütlich und werfen Sie einen Blick auf alles, was während des heutigen Mega-Showcase passiert ist.

Nintendo Switch 2 – Startdatum und Preis

Das Wichtigste ist, dass die Konsole am 5. Juni auf den Markt kommen wird. Es wird auch eine variierende UVP geben, die davon abhängt, ob Sie nur die Konsole oder das Bundle mit dem neuen Mario Kart -Spiel kaufen. Diese Preise sind wie folgt:

Konsole: £395.99 / €469.99 / $449.99



Konsole mit Mario Kart: 429,99 £ / 509,99 € / 499,99 $



Weitere Preise für Bundles und Zubehör finden Sie hier, um mehr zu erfahren.

Was ist in der Box?

Was erhalten Sie in Ihrem Nintendo Switch 2 Konsolenpaket? Alles was unten aufgeführt ist.

Nintendo Switch 2 Konsole



Joy-Con 2 Controller (L+R)



Joy-Con 2 Griff



Joy-Con 2 Gurte



Nintendo Switch 2 Dock



Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel



Nintendo Switch 2 Netzteil



USB-C-Ladekabel



Nintendo Switch 2 Technische Daten

In dieser Hinsicht gibt es viel zu tun, wenn Sie also an einer tieferen Analyse interessiert sind, können Sie unseren entsprechenden Text zu diesem Thema lesen. Andernfalls lautet die Zusammenfassung wie folgt:



7,9-Zoll-LCD-Bildschirm mit 1080p und 120 Hz mit HDR-Unterstützung



Magnetisch befestigte Joy-Cons



USB-C-Anschlüsse an der Unter- und Oberseite des Geräts



Neuer und stabilerer Ständer



Leistungsstärkere CPU und GPU



3D-Audio-Unterstützung in Handhelds und Tabletops



256 GB interner Speicher und Kompatibilität mit MicroSD Express-Karten für mehr Speicherplatz



Abwärtskompatibilität für Nintendo Switch 1



4K-Auflösung und Bildrate von 120 FPS bei Anschluss an ein Dock



GameChat und GameShare

Dieses raffinierte Feature ist die Bedeutung der "C"-Taste auf dem rechten Joy-Con. GameChat ist der Name und es handelt sich im Wesentlichen um ein Party-System, das es Benutzern ermöglicht, in Gruppen von bis zu vier Personen miteinander zu kommunizieren. Es verfügt über Videofunktionen, die über ein neues Camera -Peripheriegerät zugänglich gemacht werden, Bildschirmfreigabeelemente und auch eine Kindersicherung für diejenigen, die dies benötigen. Mehr über GameChat findest du hier.

Laut GameShare ist dies eine Möglichkeit für Konsolenbenutzer, Spiele lokal zu spielen, ohne ein Paar Joy-Cons teilen zu müssen. Im Wesentlichen können Sie jetzt Spiele lokal auf verschiedenen Switch 2 Konsolen spielen, indem Sie den Zugriff auf sie freigeben. In gewisser Weise ist es eine Fortsetzung des lokalen Spiels, zu dem die DS-Benutzer Zugang hatten. Mehr dazu finden Sie hier.

Nintendo Switch Online

Ja, der Online-Dienst wird für Switch 2 Konsolenbenutzer verfügbar sein und wird erforderlich sein, um auf viele der neuen sozialen Elemente zugreifen zu können. Diejenigen, die GameChat über diesen Dienst testen möchten, können auf einen begrenzten Testzeitraum zugreifen, der bis zum 31. März 2026 läuft. Danach wird die Funktion hinter dem Dienst gesperrt.

Andernfalls können Benutzer von Switch Online bald auf eine Bibliothek von GameCube-Klassikern zugreifen, da die Konsole gerade in den Dienst eingeführt wird. Die Spiele, mit denen es debütieren wird, sind die folgenden:



F-Zero GX



The Legend of Zelda: The Wind Waker



SoulCalibur II



In diesem Zusammenhang wird auch ein dedizierter GameCube-Controller auf den Markt kommen.

Switch 1 Aktualisierte Spiele

Bevor wir zu den neuen Spielen kommen, lassen Sie uns über bestehende Spiele sprechen. Für aktuelle Switch 1 -Benutzer wird es froh sein zu hören, dass viele der bestehenden Spiele auf die kommende Plattform übertragen werden und dass dies Verbesserungen an vielen Fronten beinhalten wird.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erhalten beide eine Behandlung, die eine bessere Leistung und Grafik sowie stellenweise ein frisches Erlebnis beinhaltet. Dies wird bei der Veröffentlichung der Konsole am 5. Juni verfügbar sein.

Kirby and the Forgotten Land erhält eine Ergänzung, die Star-Crossed World genannt wird und eine neue Geschichte zum Erleben und neue Mouthful Modes zum Meistern einführt. Eine bessere Leistung ist auch auf dem Tisch, wenn dies am 28. August eintrifft.

Super Mario Party Jamboree wird durch eine bessere Leistung und sogar zusätzliche Aktivitäten und Minispiele verbessert, die die neuen Funktionen von Switch 2 nutzen. Dazu gehören die Maussteuerung, das eingebaute Mikrofon und sogar die Kamera für alle, die diese besitzen. Diese Version erscheint am 24. Juli.

Metroid Prime 4: Beyond wird auch eine Switch 2 -Ausgabe erhalten, die grafische Modi bietet. Quality bietet 4K/60FPS-Action und Performance liefert stattdessen 1080p/120FPS, wobei beide HDR-Unterstützung bieten. Dies wird verfügbar sein, wenn das Spiel irgendwann in diesem Jahr debütiert.

Zu guter Letzt bietet Pokémon Legends: Z-A eine verbesserte Leistung und Bildraten, wenn es auch auf der Konsole debütiert.

Ports von Drittanbietern

Viele Spiele von Drittanbietern sind auch für die Switch 2 geplant, entweder beim Start oder kurz danach. Um etwas Zeit zu sparen, finden Sie hier eine Liste aller dieser Spiele und aller verfügbaren Veröffentlichungstermine.



Hades II - 2025



EA Sports Madden NFL



EA Sports FC



NBA 2K



WWE 2K



Split Fiction - 5. Juni



Cyberpunk 2077 - 5. Juni



Final Fantasy VII: Remake - Intergrade



Street Fighter 6 - 5. Juni



Civilization VII - 5. Juni



Hogwarts Legacy - 5. Juni



Bravely Default Flying Fairy HD Remaster - 5. Juni



Grenzgebiete 4 - 2025



Tony Hawk's Pro Skater 3+ 4 - Sommer 2025



Elden Ring - Befleckte Ausgabe - 2025



Yakuza 0 Director's Cut - 5. Juni



Fortnite - 5. Juni



Auftritt des Gungeon 2 - 2026



Hitman: World of Assassination - 5. Juni



Projekt 007



Starseeker: Astroneer Chronicles



Daemon X Machina: Titanic Spross



Deltarune



Überleben Kinder



Star Wars Gesetzlose



Hollow Knight: Silksong



Brandneue Ankündigungen von Drittanbietern

Der Großteil der Neuigkeiten von Drittanbietern bezog sich auf Portierungen auf die Switch 2 -Konsole, aber es gab auch ein paar brandneue Ankündigungen. Das vielleicht bemerkenswerteste Spiel war The Duskbloods von FromSoftware, ein Spiel, bei dem unser lieber Alberto Schaum vor dem Mund hatte, weil er dachte, es sei ursprünglich Bloodborne 2... Regie führt Hidetaka Miyazaki und wir werden am 4. April mehr darüber erfahren.

Ansonsten sind wir auch auf Hyrule Warriors: Age of Imprisonment gestoßen, ein neues Kapitel in der musuo-Reihe. Dieser erkundet die Geschichte kurz vor Tears of the Kingdom und wird von Koei-Tecmo Games entwickelt, mit Plänen, diesen Winter zu starten.

Es werden auch einige Tech-Demo-ähnliche Spiele hinzugefügt, darunter Drag x Drive, das im Sommer auf den Markt kommt und dazu dient, die Mausfunktionen der neuen Joy-Cons zu präsentieren. Dieses Spiel wird ein reiner 3v3-Online-Titel sein.

Zu guter Letzt haben wir Nintendo Switch 2 Welcome Tour, das Minispiele, Tech-Demos und zusätzliche Interaktionen nutzt, um den Fans zu helfen, sich mit der neuen Konsole vertraut zu machen. Im Wesentlichen kannst du etwas in der Art dessen erwarten, was Astro's Playroom für PlayStation 5 getan hat.

Neues First-Party-Spiel: Mario Kart World

Der große Launch-Titel, der neben dem Switch 2 steht. Diese Folge, die als Mario Kart World und nicht als Mario Kart 9 bekannt ist, bietet neue Strecken, verbesserte Grafiken, unzählige Fahreroptionen, vielversprechende neue Cups, eine Vielzahl von Spielmodi und vieles mehr. Uns wurde gesagt, dass dieses Spiel bis zu 24 Rennfahrer pro Rennen bieten wird, Levels mit Standortthemen, die sich je nach Wetter und Tageszeit ändern, frei fahrbare Levels, die über den Free Roam -Modus zugänglich sind, ein komplettes Photo Mode, Grind-Schienen und Wandreiten zum Durchqueren, und das alles am 5. Juni im Einklang mit dem Debüt des Switch 2. Lesen Sie hier mehr über Mario Kart World.

Oh, und es wird am 17. April um 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr MESZ eine Direct geben, die dem Spiel gewidmet ist, also bleibt dran.

Neues First-Party-Spiel: Kirby Air Riders

Entstanden vom legendären Masahiro Sakurai, dem Regisseur von Super Smash Bros. Ultimate, ist Kirby Air Riders eine Fortsetzung der Air Ride -Serie, die in Zusammenarbeit zwischen HAL Laboratory und Sora entsteht. Es ist ein Renn-Action-Titel, der irgendwann im Jahr 2025 am Switch 2 erscheinen wird, und darüber hinaus wissen wir nicht viel mehr über das Spiel...

Neues First-Party-Spiel: Donkey Kong Bananza

Die vielleicht aufregendste neue Enthüllung des großen 3D-Plattformers von Direct, EAD Tokyo war keine Fortsetzung von Super Mario Odyssey, sondern ein neues Donkey Kong -Abenteuer. Bekannt als Donkey Kong Bananza, wird es am 17. Juli veröffentlicht, und wir überlassen es der offiziellen Beschreibung, um etwas zusätzliche Farbe hinzuzufügen.

"Crashe, schlage und klettere durch fast alles, was sich DK in den Weg stellt, und reiße Geländebrocken ab, um dich zu schwingen und bahnbrechende Erkundungen zu starten. Je mehr davon mit kraftvollen Schlägen zerstört wird, desto mehr Bereiche eröffnen sich zu entdecken."

Hier erfährst du mehr über das Spiel.