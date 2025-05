Doom: The Dark Ages Leitfaden - Was macht jede Waffe und wie schließt man ihre Meisterschaftsherausforderung ab?

HQ

Doom: The Dark Ages ist ein Doom -Spiel und bietet eine Fülle von Sammlerstücken, die es zu finden gilt. Um den schwer fassbaren 100%-Meilenstein zu erreichen, musst du dir jedes Stück Gold, jeden Edelstein schnappen, jeden geheimen Bereich finden und abschließen, jede Puppe und Codex -Seite zu deiner Sammlung hinzufügen und auch jede Waffe in deinem Arsenal vollständig aufrüsten. Unnötig zu erwähnen, dass es eine Menge abzuhaken gibt, und da wir den Rest des Monats brauchen würden, um einen Leitfaden zu erstellen, wo jedes einzelne Stück Gold zu finden ist, konzentrieren wir uns dieses Mal stattdessen auf die verschiedenen verfügbaren Waffen.

In diesem Leitfaden erklären wir, was jede Waffe tut, wie ihre Upgrades ihre Funktionsweise verändern und wie man die verschiedenen Mastery Challenges freischaltet und abschließt. Da das der Fall ist, lasst uns das einen Waffentyp nach dem anderen machen.

HQ

Werbung:

Kampf-Schrotflinte

Die erste Waffe, mit der du anfängst. Dabei handelt es sich um eine einfache Pumpgun, die so eingestellt werden kann, dass sie auf eine Handvoll zusätzlicher Arten funktioniert. Es gibt vier verfügbare Upgrades, und wie jede Waffe in The Dark Ages benötigt die letzte ein Wraithstone, um freigeschaltet zu werden.



Brandstifter - Fügt der Kampfschrotflinte einen Brandeffekt hinzu, bei dem brennende Dämonen Rüstungsaufheber fallen lassen



Schmelzen oder Explosion - Stint verbessert brennende Rüstungsdrops, während Explosion brennende Dämonen explodieren lässt



Tune Up oder Flare-Up - Tune Up ändert die Kampfschrotflinte so, dass sie einen Drei-Schuss-Schuss auslöst, während Flare-Up sofort Verbrennung auf Futterdämonen anwendet



Iss das! - Verbessert die Anzahl der Projektile, die während jeder Runde abgefeuert werden.



Meisterschaftsherausforderung: Stelle sicher, dass jedes Pellet einen Dämon 150 Mal trifft.

Tipp: Benutze Tune Up und pumpe all deine Munition in einen starken Dämon, um diese Herausforderung schnell zu meistern.

Werbung:

Super-Schrotflinte

Alte Gläubige. Was gibt es da noch zu sagen?



Speed Loader - Reduziert die Nachladezeit



Zerschmettern - Verbessert den Schaden gegen Rüstung



Iss das! - Verbessert die Anzahl der Projektile, die während jeder Runde abgefeuert werden.



Meisterschaftsherausforderung: Stelle sicher, dass jedes Pellet einen Dämon 50 Mal trifft.

Tipp: Gegner, die von den Shield Saw betäubt werden, sind sehr leichte, stagnierende Ziele.

Rail Spike Aktenvernichter

The Dark Ages ' Antwort auf ein Sturmgewehr. Dies feuert normale Geschosse ab und keine Energie oder zertrümmerte Schädel.



Nadelkissen oder Querschläger - Mit Nadelkissen kannst du einen Dämon mit Geschossen füllen und ihn dann zur Explosion bringen, indem du die Schildsäge auf ihn wirfst oder einen Angriff parierst. Beim Abpraller prallen Shredder-Geschosse von Zielen ab, die gerade von der Schildsäge betäubt sind.



Kein Schnickschnack - Erhöht die Feuerrate.



Stacheln – Detonierte Nadelkissen oder abgeprallte Geschosse verursachen mehr Schaden, und der Effekt von 'Nadelkissen' funktioniert jetzt auch bei 'Schildangriff'.



Meisterschaftsherausforderung: Füge 100 zusätzlichen Dämonen entweder Pincushion oder Ricochet Schaden zu.

Tipp: Benutze Shield Saw, um einen größeren Dämon zu verwurzeln, und dann Ricochet, um alle Futterdämonen um ihn herum zu vernichten.

Schienen-Spieß-Pfähler

Eine weitere, traditionellere Waffe, bei der es sich um ein Einzellader-DMR oder ein Scharfschützengewehr handelt.



Unerschütterlicher – Landung von Schild Säge Treffer, Paraden oder Ladungen lassen Pfähler-Munition fallen.



Bergungsgut - Das Aufheben von Pfähler-Munition verbessert deinen nächsten Schuss.



Lobotomie - Kopfschüsse füllen einen Teil einer Nahkampfladung wieder auf.



Meisterschaftsherausforderung: Nutze die Kopfschuss-Nahkampfaufladung von Lobotomy, um Nahkampfladungen 100 Mal zu regenerieren.

Tipp: Während das Mastery Challenge ausdrücklich darauf hinweist, Lobotomy zu verwenden, kannst du Stalwart auch hier gelegentlich missbrauchen, also achte darauf, deine Shield Saw so oft wie möglich wegzuwerfen und Hell Surges zu parieren. Andernfalls solltest du die Dread Mace verwenden, da das Aufladen am längsten dauert und am einfachsten zu verbrauchen ist, während du gleichzeitig deine Impaler Munition bei jedem Nahkampfeinsatz bis zum Maximum auffüllst. Ansonsten gibt es hier nur harte Arbeit und viele, viele Porträtfotos.

Plasma-Gewehr-Beschleuniger

Eine vollautomatische Energiewaffe, die sich hervorragend zur Zerstörung von Plasmaschilden eignet.



Feedback - Das Schießen auf einen Dämon baut eine Ladung auf, wobei eine höhere Ladung zu einer schnelleren Feuerrate führt.



Stabilisator oder Modulator - Der Stabilisator reduziert die Schussstreuung bei maximaler Ladung, während der Modulator die Feuerrate bei maximaler Ladung weiter erhöht.



Heatblast oder Mega Cell - Heatblast ermöglicht es dir, eine geladene Explosion freizusetzen, wenn genügend Ladung gespeichert wurde, während Mega Cell die Zeit erhöht, bis die Ladung abgebaut wird.



Überlastung - Lade den Beschleuniger auf, indem du Dämonen abschießt, während du voll aufgeladen bist, dies erhöht das Potenzial der anderen Effekte des Beschleunigers.



Meisterschaftsherausforderung: Verursacht 1.000 Mal Overload oder Heatblast Schaden.

Tipp: Hier gibt es keinen schnellen Weg. Sammle einfach Aufladung und entfessle weiterhin Schaden auf Dämonen.

Plasma-Gewehr-Cycler

Eine weitere Energiewaffe, nur jetzt mit zwei Läufen!



Schock - Wenn du genug Schaden verursachst, wird Gegner in der Nähe geschockt, wodurch der durch deine Angriffe verursachte Schaden erhöht wird.



Verstärken - Erhöht den Schaden an geschockten Gegnern weiter.



Explosion – Die Dauer von 'Schock' wird erhöht und das Töten eines geschockten Dämons bewirkt jetzt, dass sich die Schockbögen stärker ausbreiten.



Überlastung - Lade den Cycler auf, indem du Dämonen abschießt, um das Potenzial der anderen Effekte des Cyclers zu erhöhen.



Meisterschaftsherausforderung: Verursache 500 Mal Overload oder Lightning Schaden.

Tipp: Generiere Ladung und lass dann deine Verkettung Lightning Schaden die harte Arbeit machen.

HQ

Skullcrusher Pulverisierer

Eine der einzigartigsten Waffen in The Dark Ages. Er zerquetscht und spuckt Schädelsplitter in einem Kegel auf Feinde und ist damit ideal für eine große Anzahl von Feinden.



Runenschädel - Das Töten eines Dämons mit dem Pulverisierer oder Nahkampf baut je nach Größe des Dämons eine Aufladung auf, wobei die Ladung die Feuerrate des Pulverisierers und deine Bewegungsgeschwindigkeit erhöht.



Runenstoß – Nahkampfschläge bauen jetzt Aufladung auf und halten sie aufrecht.



Flay - Erhöht die Anzahl der Projektile, die über einen größeren Bereich abgeschossen werden.



Meisterschaftsherausforderung: Verursacht 250 Mal aufgeladenen Schaden.

Tipp: Nahkampf mit einem Futterdämon, um einen schnellen Aufladungsschub zu erhalten, und nutze diesen dann, um deinem Pulverizer ein Sprungbrett zu einem größeren Schadenspotenzial zu geben.

Schädelbrecher Verwüster

Eine präzisere Waffe, die den Schädel zertrümmert, die einen kegelförmigen Angriff gegen einen stetigen Strom von zersplitterten Knochenprojektilen eintauscht.



Vampirismus - Bei maximaler Feuerrate lassen Gegner, die durch den Ravager Schaden erlitten haben, Lebenspunkte fallen.



Zündung oder Slow Burn - Ignition reduziert die Zeit bis zum Erreichen der maximalen Feuerrate und reduziert die Bewegungsstrafe beim Schießen, während Slow Burn die maximale Feuerrate, aber auch die Zeit, die benötigt wird, um diese zu erreichen, erhöht und auch die Bewegungsstrafe weiter erhöht.



Lieferant - Dämonen, die durch den Ravager beschädigt wurden, lassen Schädelmunition fallen.



Meisterschaftsherausforderung: Sammle 100 Munitionsstücke, indem du Dämonen mit Supplier ausgerüstetem Schaden zufügst.

Tipp: Futterdämonen sind der beste Weg, um diese Herausforderung abzuhaken. Benutze sie als Kanonenfutter, das sie sind.

Kettenschuss

Vielleicht die einzigartigste Waffe im Spiel. Dadurch wird ein angeketteter Ball auf Feinde abgefeuert, der sie mit immenser stumpfer Kraft in Stücke reißt.



Eldritch Blessing - Das Parieren einer Höllenwoge verbessert deinen nächsten Chainshot-Schuss.



Gravitationsfluss - Kettenschuss verursacht mehr Schaden an der Rüstung, wenn er voll aufgeladen ist.



Kosmischer Durchbruch – Voll aufgeladene Kettenschussschüsse explodieren jetzt, wenn sie einen Dämon treffen.



Meisterschaftsherausforderung: Verursacht 100 Mal Cosmic Breach Schaden.

Tipp: Hier gibt es keine Abstriche. Benutze einfach den Chainshot und lass seinen massiven Schaden und seine Kraft die schwere Arbeit erledigen.

Granatwerfer

Ganz selbsterklärend. Dieser feuert abprallende explosive Projektile auf Dämonen.



Fragment – Jeder dritte direkte Treffer mit dem Granatwerfer lässt jetzt eine Streugranate fallen.



Bruch – Direkte Treffer auf Gegner, die von der Schildsäge betäubt wurden, lassen jetzt auch Streugranaten fallen.



Kataklysmus - Jeder zweite Treffer lässt jetzt eine Streugranate fallen.



Meisterschaftsherausforderung: Verursacht 100 Mal Fragment oder Cataclysm Schaden.

Tipp: Priorisiere das Spammen von direkten Treffern auf härtere Dämonen, um eine Tonne auf Cluster Grenades zu generieren und diese Aufgabe schneller zu erledigen.

Raketenwerfer

Auch selbsterklärend. Projektil-Sprengwaffe mit massivem Schaden.



Kannibalismus – Das Parieren einer Höllenwoge verursacht jetzt Selbstschaden mit dem Raketenwerfer, um euch zu heilen.



Gekocht oder Blutopfer – Bei "Gekocht" verstärken parierte Höllenwogen euren nächsten Schuss, während bei "Blutopfer" Projektile jetzt mehr Flächenschaden, aber auch mehr Selbstschaden verursachen.



Blutrausch - Verlängert die Dauer von Kannibalismus



Meisterschaftsherausforderung: Heile dich 50-mal mit Cannibalism durch Selbstschaden aus nächster Nähe.

Tipp: Lass dich früh parieren und stürze dich dann kopfüber in die Action, während deine Raketen für sich sprechen.